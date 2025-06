Victoria Swarovski und Mark strahlen verliebt bei Formel 1

Victoria Swarovski (31) und Mark Mateschitz (33) zeigten sich beim Großen Preis von Österreich in Spielberg ganz verliebt. Die Sängerin und der Unternehmer, die seit über zwei Jahren ein Paar sind, genossen das Formel-1-Spektakel und machten dabei einen äußerst harmonischen Eindruck. Auf Bildern, die Bild vorliegen, spazierten sie Arm in Arm über das Gelände, tauschten verliebte Blicke aus und strahlten regelrecht vor Glück. Die beiden blieben stets dicht beieinander und waren ein echter Blickfang unter den prominenten Gästen des Events.

Ihre Beziehung hält das Paar ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu gewährt Victoria kleine Einblicke in ihr Liebesleben – etwa auf Instagram, wo sie gelegentlich gemeinsame Fotos mit Mark postet. Im Jahr 2023 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich und zogen kurz darauf in ein gemeinsames Luxushaus in Marbella. Die Villa in der exklusiven Wohnanlage "The Gallery" wurde ganz nach ihren Vorstellungen umgebaut.

Privat bleibt "die Kristall-Erbin", wie Victoria oft genannt wird, bodenständig und familienverbunden. Dieses Jahr steht sogar ein besonderes Familienereignis an: Ihre Schwester Paulina wird ihren Langzeitfreund Philipp Reimann-Andersen heiraten. Paulina und Philipp, die sich Ende 2024 verlobten, verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch die Zugehörigkeit zu traditionsreichen Familien. Victoria dürfte dieser Feier mit Freude und Stolz entgegenblicken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski und Paulina Swarovski im November 2017

Anzeige