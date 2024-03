Scheidung ade? Eric McCormack posiert Arm in Arm mit Ehefrau

Liebes-Reunion bei Eric McCormack (60) und Janet Leigh? Die Regieassistentin hatte im vergangenen Jahr nach 26 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Doch trotz der Trennung besuchten die beiden nun zusammen die Oscar-Party der Elton John AIDS Stiftung. Arm in Arm posierten die beiden lächelnd für die Kameras. Während der Schauspieler einen eleganten schwarzen Anzug trug, glänzte Janet in einem silberfarbenen Paillettenkleid. Ist die Scheidung jetzt vom Tisch? Wie People berichtet, wurden die beiden im Laufe des Abends auch Händchen haltend gesehen.

Doch nicht nur der gemeinsame Auftritt lässt auf ein Liebes-Comeback hoffen: Der "Drinkwater"-Darsteller wurde nur 24 Stunden nach dem Einreichen der Scheidungspapiere beim Gassigehen mit seinem Hund von Paparazzi abgelichtet. Das Besondere dabei: Eric trug immer noch seinen Ehering! In den Scheidungspapieren wurden "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund angegeben.

1994 hatten sich die beiden am Set der Fernsehserie "Lonesome Dove" kennengelernt. "Ich kam gerade aus einer Beziehung und war nicht gerade vertrauenswürdig", verriet Eric in einem Interview mit The Guardian im Jahr 2007. Dennoch weckte die Blondine sein Interesse: "Ich hatte mich mit Schauspielerinnen verabredet, aber Janet war anders. Sie trug Jeans und fuhr einen Pick-up-Truck." Die beiden heirateten im August 1997 – rund fünf Jahre später erblickte ihr Sohn Finnigan Holden McCormack das Licht der Welt.

Eric McCormack und Janet Holden

Eric McCormack, Schauspieler

