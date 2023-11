Trotz Scheidung: Eric McCormack trägt seinen Ehering noch!

Hat er noch Hoffnung? Seit über 26 Jahren gehen Eric McCormack (60) und Janet Holden nun schon als Eheleute durchs Leben. Doch damit ist wohl Schluss. Die Regieassistentin möchte die Scheidung von dem Schauspieler und reichte sogar schon die entsprechenden Papiere ein. Als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Hält der "Will & Grace"-Star dennoch an der Liebe fest? Immerhin trägt Eric seinen Ehering noch!

Paparazzi lichteten den Serienstar am Donnerstag in Los Angeles ab – bloß 24 Stunden, nachdem Janet die Scheidung eingereicht hatte. Auf den Bildern, die Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie Eric mit seinem Hund spazieren geht. Dabei fällt jedoch ein besonderes Detail ins Auge: Er trägt noch immer seinen Ehering! Nach seinem Spaziergang sei der 60-Jährige wieder zu seinem gemeinsamen Zuhause mit der Regisseurin zurückgekehrt. Ob die gebürtige Kanadierin noch dort wohnt, ist allerdings unklar.

Aus den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Janet Unterhalt von Eric fordert. Zudem wolle sie, dass das Gericht dem Schauspieler keinen Ehegattenunterhalt zuspricht. Wie lange die beiden schon getrennt sind, ist jedoch unbekannt – Janet hatte kein konkretes Datum angegeben.

Getty Images Eric McCormack und Janet Holden

Getty Images Eric McCormack, Schauspieler

Getty Images Eric McCormack und Janet Holden, 2022

