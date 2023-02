Mariska Hargitay gedenkt "Law & Order"-Star Richard Belzer

Am Sonntag verstarb der Law & Order-Darsteller Richard Belzer im Alter von 78 Jahren. Der Schauspieler hatte in den 90ern unter anderem bei Saturday Night Live mitgewirkt und war auch als Synchronsprecher für South Park bei zahlreichen Fans beliebt. Neben Emmy-Gewinnerin Mariska Hargitay (59) stand er als Detektiv John Munch mehr als 14 Jahre lang für "Law & Order" vor der Kamera – nun nimmt Mariska Abschied von ihrem Co-Star Richard.

Auf Instagram widmete die 59-Jährige ihrem Kollegen nur kurz nach seinem Tod einige rührende Zeilen: "Auf Wiedersehen, mein lieber, lieber Freund. Ich werde dich, dein einzigartiges Licht und deine einzigartige Sichtweise auf diese seltsame Welt vermissen." Auf die gemeinsame Zeit am Set blickt die Detektiv-Darstellerin dabei besonders dankbar zurück: "Ich fühle mich gesegnet [...] mit dir Seite an Seite so viele Jahre lang gearbeitet zu haben. Ich liebe dich so sehr, jetzt und für immer."

Christopher Meloni (61), der in "Law & Order" die Rolle des Detektivs Elliot Stabler verkörpert, verabschiedete sich auch ganz emotional von seinem langjährigen Co-Star: "Richard 'The Belz' Belzer. Eine wunderbare Seele, ein eleganter Mann mit dem Geist eines Kindes. Ich habe nie jemanden wie ihn getroffen und werde es auch nie wieder tun", schrieb er auf der Foto-Plattform.

Getty Images Richard Belzer, Schauspieler

Getty Images Christopher Meloni, Mariska Hargitay und Richard Belzer im September 2004

Instagram / chris_meloni "Law & Order"-Cast

