Nach Trennung: Ist Eric McCormack wieder in festen Händen?

Eric McCormack (61), bekannt aus der Erfolgsserie "Will & Grace", scheint nach seiner Scheidung im vergangenen Jahr wieder frisch verliebt zu sein. Der Schauspieler wurde am Montag in New York City gesichtet, wie er Händchen haltend mit einer Frau namens Sue Conder durch die Straßen schlenderte. Die beiden wirkten sehr vertraut, während sie gemeinsam shoppen gingen und dabei einige Sonnenbrillen anprobierten. Die Aufnahmen der beiden, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen, dass das strahlende Paar passend für die kühlen Temperaturen gekleidet war: Sue trug einen schwarzen Mantel und graue Hosen, während Eric in einem braunen Mantel mit passendem Schal auftrat.

Die neue Liebelei kommt mehr als ein Jahr nach dem Ende von Erics 26-jähriger Ehe mit Janet Holden. Diese hatte im November 2023 die Scheidung beantragt und als Grund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Interessanterweise nahmen Eric und Janet im März 2024 noch gemeinsam an der AIDS Foundation Oscars Viewing Party von Elton John (77) teil und posierten dort harmonisch vor und hinter den Kameras. Ob ihre Scheidung wirklich abgeschlossen ist, ist derzeit unklar.

Eric hatte Janet, die als Regieassistentin arbeitete, 1994 am Set der Serie "Lonesome Dove" kennengelernt. Ihre Beziehung begann heimlich, da sie zu dieser Zeit noch Kollegen waren, wie der Schauspieler laut Daily Mail verriet. Bereits 1997 folgte die Hochzeit, nur wenige Monate bevor Eric in seiner späteren Paraderolle bei "Will & Grace" durchstartete. Das Paar bekam 2002 einen Sohn namens Finnigan, der heute 22 Jahre alt ist. In der Vergangenheit hatte Eric oft von der besonderen Verbindung zu Janet geschwärmt – doch nun scheint ein neues Kapitel in seinem Leben angebrochen zu sein.

Getty Images Janet Holden und Eric McCormack, März 2018

Getty Images Eric McCormack und Janet Holden, März 2024

