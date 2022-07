Am Set von "Law & Order": Crew-Mitglied wurde erschossen!

Schocknachricht vom Law & Order-Set. Im vergangenen Jahr hat ein tragischer Unfall bei den Dreharbeiten zu "Rust" die Filmwelt erschüttert. Der Schauspieler Alec Baldwin (64) hatte versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Nun ereignete sich in den USA ein weiteres Drama. Am Set der Krimi-Serie "Law & Order" kam es zu einem echten Mordfall: Ein Crew-Mitglied der Show wurde erschossen aufgefunden.

Wie der TV-Sender NBC jetzt bestätigte, wurde der 31-jährige Parkwächter Johnny Pizarro am Dienstag in einem Auto erschossen, als er Parkplätze für die Dreharbeiten freihielt. Laut Polizei saß der Vater von sechs Kindern gegen 5:15 Uhr in einer roten Limousine, als jemand die Tür öffnete und mehrere Schüsse abfeuerte, die ihn in Kopf und Hals trafen. Festnahmen gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht jedoch nach einem schlanken Mann, der in einem schwarzen Kapuzenpulli und einer schwarzen Hose fluchtartig den Tatort verließ.

Gefilmt wurde zum Zeitpunkt des Angriffs nicht. Die Dreharbeiten des NBC-Serien-Spin-Offs "Law and Order: Organized Crime" waren erst für 6 Uhr angesetzt. Aufgrund des Mordes wurde der Dreh für den Tag jedoch abgesagt. Ein Sprecher des Senders erklärte in einer Mitteilung: "Wir waren sehr traurig und schockiert, als wir hörten, dass eines unserer Crew-Mitglieder heute früh Opfer eines Verbrechens wurde und infolgedessen gestorben ist." Zudem arbeiten sie mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammen, die in dem Fall ermitteln.

Anzeige

MEGA / Jason Howard / Bauergriffin.com Mariska Hargitay am "Law and Order: Organized Crime"-Set

Anzeige

ActionPress / Splash News Kelli Giddish und Christopher Meloni, Schauspieler

Anzeige

ActionPress / Splash News Christopher Meloni am "Law and Order: Organized Crime"-Set

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de