Nach 26 Jahren: Eric McCormacks Frau reicht Scheidung ein!

Sie zieht den Schlussstrich. Eric McCormack (60) wurde durch seine Rolle als Will Truman in der US-amerikanischen Sitcom "Will & Grace" weltweit bekannt. Von Anfang an dabei war seine Partnerin Janet Holden. Im August 1997 hatten sich der Schauspielerin und die Regieassistentin das Jawort gegeben – inzwischen ist das Paar seit über 26 Jahren verheiratet. Dennoch war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Janet will die Scheidung von Eric!

Laut aktuellen Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, gehen Eric und Janet fortan getrennte Wege. Denn: Sie hat am Mittwoch die Reißleine gezogen und die Scheidung von dem 60-Jährigen eingereicht. Grund für das Ende der Ehe seien "unüberbrückbare Differenzen". Ein explizites Trennungsdatum habe sie allerdings nicht angegeben.

Aus den juristischen Unterlagen geht zudem hervor, dass Janet Ehegattenunterhalt von Eric fordert – und sie möchte, dass das Gericht ihrem Noch-Ehemann keinen Ehegattenunterhalt mehr zusprechen kann. Der gebürtige Kanadier hat sich bislang noch nicht zur Scheidung geäußert.

Anzeige

Getty Images Eric McCormack und Janet Holden, 2022

Anzeige

Getty Images Eric McCormack, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Eric McCormack und Janet Holden im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de