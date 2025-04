Endlich vereint: Kult-Duo kehrt zu "Law & Order" zurück

Das Warten hat ein Ende! Mariska Hargitay (61) und Christopher Meloni (64) kehren als Captain Olivia Benson und Elliot Stabler in der fünften Staffel von "Law & Order: Organized Crime" zurück auf die Bildschirme. Die beiden, die Fans bereits in den ersten zwölf Staffeln von "Law & Order: Special Victims Unit" als unzertrennliches Duo begeisterten, stehen wieder gemeinsam im Mittelpunkt. Der neue YouTube-Trailer verspricht Nervenkitzel und lässt die Herzen der Zuschauer höherschlagen. Zuletzt waren Benson und Stabler in der dritten Staffel von "Organized Crime" gemeinsam zu sehen. Die Premiere der neuen Staffel in den USA ist für den 17. April angesetzt.

Die kommende Staffel widmet sich aktuellen und brisanten Themen: Stabler stößt auf grenzüberschreitenden Schmuggel, heimischen Terrorismus und eine Verbrecherfamilie, die ihn für einen Zwischenfall in Rom zur Verantwortung ziehen will. Ein Krankenhausaufenthalt von Stabler weckt zusätzlich die Neugier der Fans. Im Trailer spiegelt sich jedoch nicht nur das actionreiche Geschehen wider, sondern auch die komplexe Dynamik des Kult-Duos, die sowohl gefeiert als auch kritisch beäugt wird. Während viele eine Romanze zwischen den beiden erhoffen, plädieren andere dafür, ihre Verbindung rein freundschaftlich zu belassen. "Bitte lasst sie nur Freunde bleiben", kommentierte ein Zuschauer online. Die Meinungen könnten kaum unterschiedlicher sein.

Mariska Hargitay und Christopher Meloni verbindet nicht nur am Set eine langjährige Partnerschaft. Die beiden Schauspieler schätzen sich auch privat sehr und äußern in Interviews immer wieder, wie besonders die gemeinsame Zusammenarbeit für sie ist. In den frühen Jahren der Serie wurden sie durch ihre intensive Zeit vor der Kamera fast wie eine Familie. Christopher beschrieb Mariska einmal liebevoll als seine "zweite Schwester". Auch die Fans des Formats tragen die Serie seit Jahren im Herzen. In Deutschland liefen bisher vier Staffeln von "Organized Crime" bei "13th Street" und "VOXup", doch ein Termin für die fünfte Staffel ist hierzulande noch nicht bekannt. Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis das Kult-Duo wieder vereint ist.

MEGA / Jose Perez / Bauergriffin.com Christopher Meloni und Mariska Hargitay am Serien-Set

Getty Images Christopher Meloni, Mariska Hargitay und Richard Belzer im September 2004

