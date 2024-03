Mit Humor: Zoe Kravitz witzelt über Papa Lennys Beziehungen

Ein bisschen Spaß muss sein! Musiker Lenny Kravitz (59) wurde am vergangenen Dienstag mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Gastredner waren sein Freund Denzel Washington (69) und seine Tochter Zoe Kravitz (35). Letztere nahm während ihrer Rede kein Blatt vor den Mund: Sie witzelte über die Beziehungen ihres Vaters und verglich sie mit seinem scheinbar liebsten Kleidungsstück, einem durchsichtigen Shirt. Stattdessen witzelte die Schauspielerin über die Beziehungen ihres Vaters und verglich sie mit seinem scheinbar liebsten Kleidungsstück: einem durchsichtigen Shirt! "Die Beziehung zu deinem Netzhemd ist wahrscheinlich deine bisher längste, aber sie funktioniert", stichelte sie und entlockte Lenny so ein Lachen, wie ein Video auf X zeigt.

In ihrer Rede sprach Zoe auch über ihre eigene Beziehung zu Lenny. Da er bei ihrer Geburt noch so jung war, seien sie in gewissem Sinne zusammen aufgewachsen, erzählte sie. Die "Batman"-Darstellerin hätte viel gesehen – wie er sich um Menschen kümmerte und sich seiner Kunst völlig hingab. Einen weiteren Witz konnte sie sich jedoch nicht verkneifen: "Aber vor allem habe ich durch deine Hemden gesehen." Für den Sänger wäre es kein richtiges Oberteil, wenn es die Brustwarzen nicht entblößen würde. Dies sei Zoe in ihrer Jugend immer peinlich gewesen. Mittlerweile habe sie es aber akzeptiert. "Es steht dir!", komplimentierte sie Lenny.

Neben ihren Scherzen offenbarte die 35-Jährige auch, wie viel sie von ihrem Vater gelernt hätte. Seine Ausstrahlung würde nicht von seinen Lederhosen oder Netzhemden ausgehen, sondern von seiner Liebe zum Leben: "Du gibst den Menschen das Gefühl, lebendig zu sein." Davon überzeugen konnte Lenny auch schon die ein oder andere prominente Frau. In der Vergangenheit datete er unter anderem Vanessa Paradis (51) und Nicole Kidman (56). Mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet (56) bekam der Rockstar Tochter Zoe. Trotz ihrer Trennung haben sie bis heute ein ganz besonderes Verhältnis – und halten als Familie zusammen.

Zoe und Lenny Kravitz im Februar 2020

Zoë Kravitz, Lenny Kravitz und Lisa Bonet

