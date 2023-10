Klunker: Channing Tatum und Zoe Kravitz sollen verlobt sein!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Channing Tatum (43) und Zoe Kravitz (34)! Der Magic Mike-Star und die Tochter von Lenny Kravitz (59) gehen bereits seit rund zwei Jahren Hand in Hand durchs Leben: Nach ihren gescheiterten Ehen fanden die beiden Schauspieler im August 2021 zueinander. Angeblich hatte das Paar aber noch keine großen Zukunftspläne für ihre Beziehung – doch das hat sich jetzt wohl geändert: Channing und Zoe sollen nämlich verlobt sein!

Wie People jetzt von mehreren Insidern erfahren haben will, sollen der Hottie und die Sängerin den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben: Laut den Informanten seien Channing und Tatum seit Kurzem verlobt. Bislang bestätigten aber weder der Beau noch die 34-Jährige die Gerüchte um die süße Liebesnews.

Allerdings gibt es einen weiteren vielsagenden Hinweis, der für eine Verlobung spricht! Am Wochenende wurden Channing und Zoe beim Verlassen einer Halloweenparty fotografiert. Neben ihren Kostümen fiel auf den Bildern vor allem eins auf: Die "The Batman"-Darstellerin trug einen großen funkelnden Ring an ihrer linken Hand.

Anzeige

ActionPress Channing Tatum, Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz bei der Oscar-Verleihung, 2022

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de