So fühlen sich Zoe Kravitz und Channing nach ihrer Verlobung

Channing Tatum (43) und Zoe Kravitz (35) schweben auf Wolken sieben! Nach rund zwei Jahren Beziehung soll der Magic Mike-Star seiner Liebsten im Oktober 2023 die Frage aller Fragen gestellt haben. Offiziell bestätigte das Paar seine Verlobung nicht – stattdessen zeigten sie sich im Partnerkostüm auf der Halloween-Party des Models Kendall Jenner (28). Dabei trug die Tochter von Lenny Kravitz (59) einen auffälligen, funkelnden Ring an ihrer Hand. Jetzt plaudert eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight aus, wie es den beiden seit ihrer Verlobung ergeht: "Channing und Zoe geht es fantastisch und sie könnten nicht verliebter sein."

Die ersten Dating-Gerüchte um die beiden Turteltauben entstanden Anfang 2021, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu ihrem Film "Blink Twice" kennengelernt hatten, bei dem Zoe die Regie führte. Danach wurden sie und Channing des Öfteren zusammen gesichtet, mal auf dem Fahrrad, ein anderes Mal beim Kaffee trinken. Im Oktober kam dann der endgültige Liebesbeweis: Sie schlenderten gemeinsam durch die Straßen New Yorks – und das händchenhaltend! Zweieinhalb Jahre später heißt es nun, Zoe und Channing seien sehr aufgeregt, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu wagen.

In einem Interview mit GQ im November 2022 schwärmte Zoe bereits von ihrem neuen Partner: "Er bringt mich zum Lachen und wir beide lieben die Kunst." Außerdem würden sie es genießen, gemeinsam Filme zu sehen und zu analysieren. Die "Batman"-Darstellerin fügte weiter hinzu, was für eine große Hilfe ihr Channing dabei gewesen sei, sich als Regisseurin zurechtzufinden: "Er war wirklich mein Beschützer, und das war wirklich wunderbar und süß." Für beide Hollywood-Stars wird es die zweite Ehe sein: Zoe gab 2019 dem Schauspieler Karl Glusman das Jawort, ließ sich aber nach 18 Monaten wieder scheiden. Von 2009 bis 2010 war Channing mit seiner "Step Up"-Kollegin Jenna Dewan (43) verheiratet und bekam die gemeinsame Tochter Everly.

Anzeige

twoeyephotos/MEGA Channing Tatum und Zoe Kravitz

Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz an Halloween 2021

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de