Gewagt: Zoe Kravitz strahlt im Transparent-Look im Musical

Zoe Kravitz (35) hat sich modetechnisch mal wieder richtig ins Zeug gelegt! Am Dienstag besuchte die Schauspielerin eine Vorstellung des Musicals "Cabaret" im Kit Kat Club in New York City. Passend zu der sexy Show schmiss sie sich in ein ziemlich gewagtes Outfit, wie Fotos von Us Weekly zeigen: Sie trug ein durchsichtiges Minikleid, worin die untere Partie ihrer Brust fast komplett freilag – darunter nur einen hohen Slip. Dazu kombinierte sie eine Strumpfhose, einen schicken Mantel sowie Lack-Pumps. Ihren Look rundete sie mit einem Gürtel, natürlichem Make-up sowie einem strengen Zopf ab.

Das Musical auf dem Broadway im Big Apple scheint aktuell ein ziemlicher Promi-Hotspot zu sein. Vor wenigen Tagen war auch Jennifer Lopez (54) dort. Zusammen mit ihren Schwestern Leslie Ann und Lynda genoss sie die Show, wie auf Instagram zu sehen war. Dass sich viele Stars die Aufführung ansehen, könnte aber auch an der Besetzung liegen: Keine andere als Supermodel und Schauspielerin Cara Delevingne (31) steht als eine der Hauptrollen im Kit Kat Club auf der Bühne.

Zoe schien die Vorstellung nur mit einer Freundin besucht zu haben – ihr Partner Channing Tatum (43) war offenbar nicht dabei. Mit dem Magic Mike-Star ist die Tochter von Lenny Kravitz (59) schon seit rund zwei Jahren zusammen. Im Oktober 2023 hielt der Hottie um die Hand seiner Liebsten an. Eine Hochzeit fand bisher aber noch nicht statt. Doch die zwei haben schon konkrete Vorstellungen von dem besonderen Tag. "Es wird eine entspannte, gehobene, hochkarätige Angelegenheit sein, über die ihre Gäste noch jahrelang sprechen werden", plauderte ein Insider gegenüber OK! aus.

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

