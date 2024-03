Klage gegen Zay Jones wegen häuslicher Gewalt fallengelassen

Zay Jones (28) ist um einen Prozess gerade noch herumgekommen. Der Footballspieler war vergangenes Jahr wegen häuslicher Gewalt verhaftet und angezeigt worden. Am Mittwoch sollte sich der US-Amerikaner eigentlich deswegen vor Gericht verantworten. Doch wie aus einer Mitteilung des stellvertretenden Staatsanwalts von Florida, die TMZ vorliegt, hervorgeht, wurde der Termin nur einen Tag vorher abgesagt. Das zuständige Gericht habe nach genauer Prüfung der Beweise entschieden, die Klage fallenzulassen. Der Wide Receiver der Jacksonville Jaguars hat sich zu dieser Entscheidung bisher nicht geäußert.

Am 13. November 2023 war es im Apartment des 28-Jährigen zu einem Vorfall gekommen. Zay und die Mutter seines Kindes sollen einen lautstarken Streit gehabt haben, der eskaliert war. Der Grund: Seine Ex habe den Nachwuchs mit nach Orlando nehmen wollen, womit er nicht einverstanden gewesen sein soll. Laut dem Polizeibericht waren am Hals der Frau mehrere kleine Kratzer von Fingernägeln festgestellt worden. Der Sportler war daraufhin wegen Körperverletzung ersten Grades von der Polizei in Gewahrsam genommen worden und nur einen Tag darauf auf Kaution freigekommen.

Von Zay selbst gibt es bisher noch kein öffentliches Statement zu den Vorwürfen. Sein Team bezog jedoch Stellung zu seiner Verhaftung. "Wir sind uns der Situation bewusst und sind gerade dabei, Informationen zu sammeln. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben", hieß es in der Erklärung der Jacksonville Jaguars, die auf X geteilt wurde. Karrieretechnische Konsequenzen gab es für den Spieler aber keine.

Getty Images Zay Jones, NFL-Star

