Letzte Rose: Diese Frau sehen die Fans an Sebastians Seite!

Wer passt am besten zu Bachelor Sebastian Klaus (36)? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, ist das Ergebnis eindeutig. In einer aktuellen Umfrage [Stand: 14. März, 14 Uhr], an der insgesamt 1.987 Personen teilgenommen haben, stimmen die meisten für Finalistin Eva Thümling (28) ab. 1.915 – und damit 96,4 Prozent – glauben, dass der Bachelor mit der Kölnerin am besten zusammenpasse. Lediglich 72 Leser, was 3,6 Prozent entspricht, vertreten die Meinung, dass Kandidatin Larissa Katharina die richtige Wahl für den Sportler ist.

Eva kristallisierte sich durch ihre ehrliche und empathische Art bereits zu Beginn als Favoritin heraus und konnte nicht nur die Zuschauer, sondern vor allem Bachelor Sebastian verzaubern. Nach dem ersten Kuss mit der Architekturstudentin behauptete er, "kleine Schmetterlinge im Bauch" zu spüren. Larissa hingegen fiel unter anderem durch fragwürdige Aussagen wie "Dem will ich so richtig sein Ego kleintrampeln" auf. Nachdem Sebastian Larissa verraten hatte, dass er sich in sie verliebt habe, reagierte diese auf die Liebesbekundung distanziert und warf ihm sogenanntes Love Bombing vor – wofür sie prompt einen Shitstorm kassierte.

Bachelor-Kollege Dennis Gries konnte Sympathiepunkte bei den Zuschauern erlangen, als er Sebastian nach seinem Liebesbekenntnis zur Seite stand: "Ich glaube, wenn du so einen Satz aussprichst und da nicht merkst, dass sich die Frau fallen lassen und sich öffnen kann – dann solltest du die Finger davon lassen", rät er dem Sales-Manager. Dennis selbst muss sich zwischen seinen Finalistinnen Katja und Rebecca entscheiden. Mit beiden Kandidatinnen hat er bereits intensive Momente erlebt und starke Verbindungen aufgebaut.

Sebastian Klaus und Eva Thümling, TV-Kandidaten

Sebastian Klaus und Larissa bei "Die Bachelors"

