Love Bombing? "Die Bachelors"-Larissa bekommt Shitstorm ab

Larissa Katharinas Aussagen bei Die Bachelors haben Konsequenzen! Die Blondine sorgte im Halbfinale für einen echten Schockmoment – denn nach einem romantischen Dreamdate mit Sebastian Klaus (36) war sie sich auf einmal nicht mehr so sicher und warf dem Rosenkavalier sogar "Love Bombing" vor. Die Zuschauer sind davon empört. Auf Instagram häufen sich bereits die vernichtenden Kommentare: "Wenn Toxic einen Namen hätte: Larissa", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Was tut sie nicht alles, um sich in Szene zu setzen. So anstrengend!"

Sebastian ist aber dennoch hin und weg von Larissa. Der Hamburger gestand der Versicherungskauffrau sogar, sich in sie verliebt zu haben! Erwidern konnte diese das aber nicht. Und dennoch gab der 36-Jährige ihr eine Rose und damit eine Chance auf sein Herz: "Ich habe Gefühle für dich entwickelt und bin einfach sehr gespannt, wo das mit uns hinführt!" Und Larissa? Die reagierte darauf recht unangenehm mit: "Bei der Entscheidung habe ich ihn mal zappeln lassen. Das war auch ein bisschen bewusst!"

Larissa ist sich offenbar nicht ganz so sicher, wie sie zu Sebastian steht. Im Promiflash-Interview hatte das nach dem ersten Kuss der beiden aber noch ganz anders geklungen. Damals hatte sie nämlich erklärt: "Der Kuss war wohl einer der besondersten ersten Küsse, die ich hatte! Ich habe mich sehr wohl bei ihm gefühlt!" Ernsthafte Gefühle habe sie damals noch nicht für den Immobilienexperten gehabt, hatte sie aber versichert.

RTL Sebastian Klaus und Larissa bei "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Larissa und Sebastian bei ihrem Einzeldate

Was sagt ihr zu Sebastians Liebesbekundungen: zu viel oder einfach nur romantisch?



