Nach sechs Infarkten: Mark Sheppard hat keine Herzprobleme!

Erfreuliche Nachrichten von Mark Sheppard (59). Der Doctor Who-Darsteller überlebte im Dezember vergangenen Jahres sechs Herzinfarkte. Wie er seinen Fans am vergangenen Wochenende bei der Comic Con in Dublin verriet, habe er sich davon komplett erholt. "Ich habe keine Herzkrankheit. Ich habe kein anhaltendes Herzproblem", gibt der Schauspieler preis. Eine Sache gebe es aber, die ihn noch beeinträchtige: "Das Einzige, wovon ich bedroht bin, ist offenbar der plötzliche Herztod. Was irgendwie lustig ist. Es gibt wirklich nichts, worüber ich mir sonst Sorgen machen müsste."

Der 59-Jährige hatte einen Tag nach seinen Infarkten selbst von den schlimmen Stunden berichtet. "Ich war gestern auf dem Weg zu einem Termin, als ich in meiner Küche zusammenbrach. Nach sechs massiven Herzinfarkten und viermaliger Wiederbelebung hatte ich anscheinend eine hundertprozentige Blockade in meiner Arterie", hatte Mark auf Instagram unter einem seiner Fotos aus dem Krankenhaus berichtet. Schon einen Tag später habe er die Klinik wieder verlassen dürfen.

Dass Mark die Herzinfarkte überlebt hat, verdanke er dem medizinischen Personal und seiner Frau Sarah. Sie sei bei seinem Zusammenbruch direkt an seiner Seite gewesen und habe ihm geholfen. "Wäre sie, das Los Angeles Feuerdepartement und die tollen Mitarbeiter des St. Josephs Krankenhauses nicht gewesen, würde ich das hier nicht schreiben können. Meine Überlebenschancen waren praktisch gleich null", bedankte sich der Serienstar im Netz.

Instagram / realmarksheppard Mark Sheppard im Krankenhaus, Dezember 2023

Getty Images Mark Sheppard, Schauspieler

