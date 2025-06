Shirin David gratuliert Kumpel Sampagne mit süßer Erinnerung

Rapper Sampagne feierte am vergangenen Dienstag seinen 24. Geburtstag. Zu seinem Ehrentag bekommt der Musiker ganz besondere Grüße von einer besonderen Kollegin: Rap-Queen Shirin David (30) postet in ihrer Instagram-Story ein niedliches Foto mit ihrem Kollegen. Dabei handelt es sich um ein Throwback-Bild, auf dem die beiden deutlich jünger sind. "Happy Birthday, Sampagne", schreibt Shirin herzlich dazu. Mittlerweile verbindet sie und den ehemaligen The Voice Kids-Finalisten nicht nur eine enge Freundschaft, sondern auch eine berufliche Beziehung: Ihr Song "It Girl" stürmte 2024 die deutschen Charts. Zudem begleitete Sampagne seine Kollegin auf einigen ihrer Tour-Stopps.

Shirin veröffentlicht immer wieder Hits, die sie mit ihren berühmten Kollegen aufnimmt. Zuletzt sorgte ihr Duett mit dem FC-Bayern-München-Kicker Konrad Laimer für Diskussionen. Auf der Meisterschaftsfeier des Vereins in München standen die beiden zusammen auf der Bühne und performten ihren Ohrwurm "Bauch Beine Po". Konrad griff dabei eher spontan zum Mikro und bewies seine Textsicherheit. Der Moment ging im Netz viral – und sorgte bei Fans für gemischte Reaktionen. Während einige die überraschende Kollaboration feierten, fanden andere den Moment eher seltsam und bezeichneten ihn unter anderem bei Instagram als "Katastrophe".

Bereits seit zehn Jahren gehört Shirin fest zur deutschen Hip-Hop-Szene. Dabei fing die 30-Jährige ursprünglich als YouTuberin an. Bis heute hat ihr Kanal rund 3 Millionen Abonnenten. 2015 schaffte sie den Durchbruch als Musikerin, indem sie es mit einem Cover von Sabrina Setlurs (51) Song "Du liebst mich nicht" in die Top 10 der deutschen und österreichischen Singlecharts schaffte. Seitdem ging es für Shirin musikalisch steil bergauf. 2017 saß sie sogar als Jurorin in der DSDS-Jury und 2023 war sie Coach bei The Voice of Germany. Neben ihrer Karriere in der Musik baute die gebürtige Hamburgerin sich noch ein zweites Standbein auf: Dank ihrer Eistee-Marke DirTea ist sie auch eine erfolgreiche Unternehmerin.

Instagram / shirindavid Shirin David und Sampagne, deutsche Rapper

Instagram / shirindavid Shirin David und Konrad Laimer bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

