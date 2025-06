Wieder verliebt? Michelle Monballijn lernt jemanden kennen

Michelle Monballijn teilt auf Instagram eine aufregende Neuigkeit mit ihren Fans: Die Schauspielerin, die erst vor Kurzem ihre Scheidung hinter sich gebracht hat, verrät, dass sie dabei ist, jemand ganz Besonderen kennenzulernen. "Ich bin megaglücklich", freut sich Michelle und schwärmt dabei von der neuen Bekanntschaft. "Ich lerne gerade seit Monaten einen Menschen kennen, der mich mit allen Fehlern so mag, wie ich bin. Er feiert sogar meine Verpeiltheit." Offensichtlich hat die Schauspielerin wieder allen Grund zur Freude.

Besonders betont Michelle, wie beflügelnd das Gefühl ist, endlich so sein zu können, wie sie wirklich ist. Im Rückblick auf die vergangenen Jahre beschreibt sie diese als prägend und stellt klar, dass sie sich nie wieder verändern möchte, nur um jemandem zu gefallen. "Es ist so ein schönes Gefühl. Ich lasse mich eh nie wieder verbiegen", schreibt sie weiter. Zudem richtet sie eine inspirierende Botschaft an ihre Follower: "Es ist nie zu spät. Ihr könnt in jedem Alter neu anfangen."

Schon vor drei Wochen sorgte Michelle mit ihren ehrlichen Worten für Aufsehen. Damals verriet sie im Gespräch mit Promiflash augenzwinkernd, dass sie sich durchaus vorstellen könne, noch einmal zu heiraten – vorausgesetzt, der Antrag sei kreativer als ihr Online-Warenkorb nachts um zwei. Schon damals ließ sie durchblicken, dass ihr Glaube an die Liebe trotz der Scheidung nicht erschüttert wurde. Auch in dieser Zeit zeigte sich die Schauspielerin offen und humorvoll. "Für viele ist die Scheidung ein Tiefpunkt. Für mich ist es ein Befreiungsschlag", schrieb Michelle damals im Netz.

