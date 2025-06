"Meiner": Kylie Kelce macht Fans ihres Mannes eine Ansage

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" eine klare Botschaft an die Fans ihres Ehemannes Jason Kelce (37) gesendet. In der Folge, die am Donnerstag, den 19. Juni, veröffentlicht wurde, sprach die Mutter offen über die Kommentare, die sie unter sogenannten "Thirst Trap"-Bildern ihres Mannes im Netz beobachtet hat. "Manche Leute gehen einfach zu weit", scherzte Kylie, die den ehemaligen NFL-Star 2018 heiratete. Sie wies darauf hin, dass Kommentare wie "Wie heiß er ist" oder Emojis mit sabbernden Gesichtern ihrem Ehemann gegenüber respektlos seien, und stellte klar: "Er gehört mir. Tut mir den Gefallen und bleibt respektvoll."

Kylie, die mit Jason die vier gemeinsamen Kinder Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley großzieht, zeigte sich allerdings auch humorvoll. Sie gab zu, dass sie selbst ähnliche Gedanken hegen könnte, wenn sie nicht seine Ehefrau wäre. Gleichzeitig akzeptierte sie humorvollere Kommentare, die ihre Rolle als Ehefrau anerkennen: "Ich sehe manchmal, 'Respektvoll an Kylie' oder 'Ich wüsste, dass Kylie mich finden würde', und das finde ich okay. Aber trotzdem, bleibt respektvoll", so Kylie. Zudem erinnerte sie andere daran, dass sie selbst online aktiv ist und entsprechende Kommentare liest: "Wenn ich euch erwische, könnte das Konsequenzen haben", fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Seit seinem Rücktritt aus der NFL im Jahr 2024 hat Jason, der früher als Center für die Philadelphia Eagles spielte, viel Wert auf seine Fitness gelegt und beeindruckt Fans und Familie gleichermaßen mit seiner Verwandlung. Erst kürzlich enthüllte er in seinem Podcast "New Heights" mit Bruder Travis Kelce (35), dass er über 35 Pfund abgenommen habe und nun bei 265 Pfund liege. Neben Fitness und familiären Verpflichtungen finden Jason und Kylie offenbar auch Zeit für Humor. Kylie kommentierte kürzlich augenzwinkernd eine virale Tätowierung ihres Mannes. Auf dieser zeigt er sich überraschend detailreich mit einem Philadelphia-Eagle-Motiv. So bleibt das Paar nicht nur in den Herzen der Fans, sondern auch mit einem Lächeln in Erinnerung.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern