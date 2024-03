"Let's Dance"-Wende: Ist Llambi jetzt etwa Fan von Biyon?

Hat Biyon Kattilathu (39) etwa einen Verehrer in der Jury von Let's Dance? Der Lebenscoach gab in der aktuellen Folge gemeinsam mit Marta Arndt (34) alles, um die Experten mit seinem Cha Cha Cha zu überzeugen. Und das mit Erfolg: Denn die Juroren zeigten sich begeistert, allen voran Joachim Llambi (59)! Während Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) jeweils die Sieben-Punkte-Kelle zückten, gab sich der sonst so strenge Duisburger einen Ruck – und schenkte Biyon stolze acht Punkte! Biyon konnte sein Glück kaum fassen!

Mit 22 Punkten landete der angebliche Ex-Flirt von Amira Pocher (31) zwischenzeitlich sogar an der Spitze der Kandidaten. Dass der Influencer auf einmal so durchstartet, irritiert die Zuschauer durchaus – auf der Plattform X kommentiert ein User das mit: "Ich bin überrascht, aber fand Biyon auch echt megagut!" Ein anderer Nutzer schreibt: "Ich glaube, hier gilt der alte Spruch. Totgesagte leben länger!" Einige vermuten sogar, dass Llambi seine Punkte aus Sympathie vergab.

Biyon war ursprünglich gar nicht im Cast von "Let's Dance" eingeplant gewesen. Erst nach dem Ausstieg von Simon Brunner (26) schon vor Beginn der Sendung kam sein Name ins Spiel – zur großen Freude des Bühnenkünstlers. "Ein Traum wird Realität – so schön! Das wird eine krasse Reise", erklärte er gegenüber RTL und ergänzte: "Ich will [...] allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine tolle Show bieten!"

Instagram / biyon Biyon Kattilathu, Autor

Getty Images Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

