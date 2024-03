Hot! Gabriel Kelly bringt "Let's Dance"-Fans ins Schwitzen!

Da stockte scheinbar einigen Fans der Atem! In der dritten Folge von Let's Dance brachten Gabriel Kelly (22) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) mit einer leidenschaftlichen Rumba die Tanzfläche zum Glühen. Diese Performance brachte sogar die Fans hinter den Bildschirmen um den Verstand. Auf X kommentierte ein Zuschauer völlig baff: "Sehr geschmeidig und sexy! Ein richtig hotter Tanz!" Da konnte sich ein weiterer Fan nur anschließen: "Ganz schön hot!" Für einen Nutzer steht fest: "Ich sag's gern wieder: Gabriel gehört ins Finale. Kein Zweifel!"

Nicht nur die Fans hatten nichts als Lob für den 22-Jährigen übrig, auch der sonst so strenge Juror Joachim Llambi (59) findet anerkennende Worte für die Tanzleistung des Musikers: "Beste Fußarbeit des Abends." Lobend fügte der ehemalige Turniertänzer hinzu: "Rhythmisch bist du immer im Takt, da brauchen wir uns bei dir keine Sorgen machen." Auch Jorge González (56) zeigte sich von der Darbietung begeistert: "Du machst so schöne Arme, das war so voller Gefühl." Diese Begeisterung spiegelte sich auch im endgültigen Urteil der Jury wider: Jorge verlieh den beiden acht Punkte, von Motsi Mabuse (42) gab es acht und auch von Llambi acht – starke 24 Punkte insgesamt.

Nur ein Paar konnte das toppen: Tony Bauer (28) und Anastasia Stan. Das Tanzpaar musste sich dem Quickstepp stellen und konnte die Jury überzeugen. Stolze 25 Punkte erhielten die beiden für ihre Performance. Mit seiner Tanzleistung brach der Comedian alle Rekorde: Erstmals in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel wurde die Zehn-Punkte-Kelle gezückt. "Das war für mich so schön leicht. Endlich kann ich mal die Zehn geben!", schwärmte Jorge bei der Verkündung seiner Wertung.

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance" 2024

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

