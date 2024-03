Die erste Zehn! Tony Bauer haut bei "Let's Dance" alle um

Tony Bauer (28) schafft das, was sich viele Teilnehmer bei Let's Dance wünschen – er bekommt eine Zehnerkelle! In der Show am Freitagabend musste sich der Comedian dem Quickstep stellen. Die Aufgabe gestaltete sich für den Entertainer gar nicht so leicht und er hatte im Training ziemlich zu kämpfen. Und sein Fleiß wurde belohnt: Denn Tony rockte die Tanzfläche und ergatterte dafür volle zehn Punkte von Jorge González (56)! "Das war für mich so schön leicht. Endlich kann ich mal die Zehn geben!", schwärmte der Kubaner nach der Performance.

Und auch Joachim Llambi (59) zeigte sich von der Darbietung begeistert. "Ihr seid einfach unterhaltsam, ihr seid so positiv und tanzt unfassbar gut", erklärte der sonst so strenge Juror und versicherte, Tony habe ihn sehr glücklich gemacht. Auch seine Tanzpartnerin Anastasia Stan war nach diesen Worten baff und hatte sogar Freudentränen in den Augen. Dann folgte das endgültige Urteil der Jury: Jorge verlieh den beiden zehn Punkte, von Motsi Mabuse (42) gab es acht und von Llambi sieben – starke 25 Punkte insgesamt.

Für Tony ist die Teilnahme bei "Let's Dance" nicht leicht, vor allem gesundheitlich. Denn der Komiker leidet unter dem Kurzdarmsyndrom und wird künstlich ernährt. Deshalb bedeutet ihm die Show umso mehr, wie er bereits verriet: "Dass wir, die kein Glück hatten, zeigen können, dass wir nicht nur Mitleid bekommen können, sondern auch Respekt." Er wolle ein Vorbild für kranke Kinder sein.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Tony Bauer mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de