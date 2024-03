Oscar-Gewinner David Seidler verstirbt bei Angelausflug

Hollywood ist in großer Trauer! David Seidler ist besonders bekannt für seinen Oscar-Gewinn für "The King's Speech". Nun ist der Drehbuchautor verstorben, wie Deadline mitteilt. "David war an dem Ort, den er am meisten geliebt hat – Neuseeland – und hat getan, was ihm den größten Frieden brachte, was Fliegenfischen war. Wenn er die Chance gehabt hätte, dann hätte er es genau so gescriptet", äußert sich sein Manager Jeff Aghassi zu Wort. David verstarb am Samstag bei einem Angelausflug. Eine Ursache ist bislang noch nicht bekannt. Er wurde 86 Jahre alt.

Für das Schreiben von "The King's Speech" wurde David 2011 mit einem begehrten Academy Award für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. Das ist aber nicht der einzige Goldjunge, welcher das Drama mit nach Hause holen konnte. Es wurde zudem mit dem besten Bild, dem besten Regisseur sowie dem besten Hauptdarsteller, nämlich Colin Firth (63), geehrt. In dem Streifen geht es um die Geschichte von König George VI..

Die Arbeit an "The King's Speech" hatte David bereits Jahrzehnte vor dem eigentlichen Dreh begonnen. Für seine Recherchen hatte der Autor sogar Kontakt zu König Georges Witwe, der Königinmutter Elizabeth aufgenommen. Die hatte ihn 1982 aber darum gebeten, das Drehbuch erst nach ihrem Tod zu veröffentlichen, da die Erinnerungen zu schmerzvoll gewesen wären.

Anzeige

Getty Images David Seidler, Drehbuchautor

Anzeige

Getty Images David Seidler, Drehbuchautor

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de