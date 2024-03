Verstößt Herzogin Meghans neue Marke gegen royale Regeln?

Herzogin Meghan (42) launchte gestern ihre neue Marke American Riviera Orchard. Was ihr neues Projekt beinhaltet, ist bis jetzt noch unbekannt. Aus einem aktuellen Markenantrag geht allerdings hervor, dass unter dem Namen eine breite Produktpalette angeboten werden soll – von Marmelade über Tischwäsche bis hin zu Kochbüchern ist alles dabei. Doch ihr neues Projekt könnte das britische Königshaus ganz schön verärgern. Russell Myers, der Mitherausgeber des britischen Magazins Mirror, erklärt nun auf X: "Wenn Sie sich für Informationen über Meghans neues Unternehmen anmelden, werden Sie über 'Produkte' benachrichtigt. Ein klarer Verstoß gegen die Vereinbarung des Herzogs und der Herzogin von Sussex, nicht von ihren royalen Titeln zu profitieren, oder?"

Wenn die Royals ihr Geschäftsvorhaben blockieren sollten, wäre dies wohl sehr ärgerlich für die Frau von Prinz Harry (39), die viel Herzblut in die Vorbereitung gelegt haben soll. "Sie arbeitet seit über einem Jahr daran und es sind all die Dinge, die ihr am Herzen liegen – all die Dinge, für die sie eine Leidenschaft hat", will ein Insider laut Page Six wissen. Bei dem neuen Projekt der ehemaligen Schauspielerin könnte es sich um eine Neuauflage ihres erfolgreichen Lifestyle-Blogs handeln. Auf ihrer alten Website mit dem Titel "The Tig" schrieb sie über Themen wie Inneneinrichtung, Restaurants und Reisen. 2017 musste Meghan den Blog im Zuge ihrer Vorbereitung auf die royale Hochzeit einstellen. Nun scheint sie das Schreiben mit einer eigenen Produktreihe verbinden zu wollen.

Die neue Marke ist nicht das einzige Projekt, das Meghan und Harry derzeit beschäftigt. 2020 schlossen die beiden einen Deal mit Netflix ab. Dieser läuft nun bald aus, was für Spekulationen sorgt – schließlich haben die Sussexes abgesehen von ihrer Doku bislang wenig von sich hören lassen. "Sie haben tatsächlich eine ganze Reihe von Projekten in der Entwicklung", berichtet Bela Bajaria, die Content-Chefin der Streamingplattform, laut Mirror. Die meisten Ideen des Paares befinden sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium.

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry, Ehepaar

