Herzogin Meghan trotzt Krisengerüchten um ihre Ehe mit Harry

Herzogin Meghan (43) hat am Montag im Podcast "The Jamie Kern Lima Show" offen Stellung zu den anhaltenden Gerüchten rund um eine mögliche Trennung von ihrem Mann Prinz Harry (40) bezogen. Im Gespräch wurde sie direkt gefragt, ob sie glaube, "für immer verheiratet" zu sein – woraufhin Meghan ohne Zögern mit einem klaren "Ja!" antwortete. Sie schwärmte zudem regelrecht von ihrem berühmten Gatten und bezeichnete ihn als "sehr, sehr attraktiv", betonte dabei aber vor allem: "Sein Herz ist sogar noch schöner." Damit gab sie Fans rund um den Globus einen seltenen Einblick in ihr Privatleben und versicherte: Die Ehe ist stabil.

Im weiteren Verlauf des Podcasts kam auch Prinz Harrys unterstützende Rolle zur Sprache. Als die Moderatorin Meghan mit einem älteren Zitat aus einem Interview überraschte, in dem Harry erklärte, er unterstütze voll und ganz alle Vorhaben seiner Frau, zeigte sich Meghan sichtlich gerührt: "Ich fühle das jeden Tag, so unterstützend wie er ist. Aber ich wusste nicht, dass er das gesagt hat – das ist wirklich schön." Sie schwärmte weiter vom gemeinsamen Familienleben und den beiden Kindern und betonte, wie sehr Harry sie liebe und wie viel sie gemeinsam aufgebaut hätten.

Die Herzogin gewährte außerdem einen seltenen Einblick in die Entwicklung ihrer Beziehung: Direkt nach dem Verliebtsein seien sie und Prinz Harry sehr schnell durch eine harte Phase gegangen, in der sie viel durchstehen mussten: "Am Anfang ist alles wie Schmetterlinge, doch dann sind wir sehr schnell gemeinsam durch schwere Zeiten gegangen, schon sechs Monate nach unserem Kennenlernen." Mittlerweile, so erklärt die US-Amerikanerin, habe das Paar endlich "Zeit zum Durchatmen" und könne sich neu aufeinander einlassen – für sie sei das wie eine nachträgliche Flitterwochenphase. Dass die beiden royalen Aussteiger trotz Medienrummel gemeinsame Zeit für Dates und ihr Familienglück finden, erwähnte sie zudem mit besonderem Stolz.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

