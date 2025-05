Single Michelle Hunziker wird von vier Männern umschwärmt

Michelle Hunziker (48) ist nach ihren beiden gescheiterten Ehen wieder auf dem Dating-Parkett unterwegs und sorgt aktuell für ordentlich Wirbel. Die beliebte Moderatorin soll gleich von vier wohlhabenden Männern umgarnt werden, die versuchen, ihr Herz zu erobern, wie Bild berichtet. In den vergangenen Wochen wurde die dreifache Mutter mit dem Schauspieler und Armani-Model Alvise Rigo beim Skiurlaub in St. Moritz gesichtet. Danach sah man sie mit dem Unternehmer Nino Tronchetti Provera elegant beim Dinner in Mailand, gefolgt von gemeinsamen Abenden mit dem Öl-Baron Ugo Brachetti Peretti. Und als wäre das nicht genug, taucht seit einiger Zeit immer häufiger Stefano Rosso, Sohn des bekannten Mode-Moguls Renzo Rosso, an Michelles Seite auf. Alle vier Herren scheinen offenbar großes Interesse an der blonden Beauty zu haben und sorgen damit in Italiens Society für jede Menge Gesprächsstoff.

Die Medien spekulieren nun darüber, ob Michelle Hunziker nach zwei Ehen – mit Eros Ramazzotti (61) und Tomaso Trussardi (42) – tatsächlich wieder aufs Ganze geht oder sich einfach ein bisschen umschauen möchte. Die Moderatorin scheint jedoch in keiner Eile zu sein, einen neuen Mister Right zu finden. Im Gegenteil: In einem Interview mit Gala scherzte sie kürzlich über ihre Rolle als Großmutter und meinte lachend: "Männer haben ein bisschen Angst vor mir, schließlich bin ich ja auch Oma." Sie wünsche sich einen galanten Beschützer und genieße es ganz offensichtlich, von so vielen Verehrern umschwärmt zu werden. Allerdings ist ein Mann an ihrer Seite aktuell keine Priorität, sondern nur ein nettes Extra.

Abseits ihrer Liebesabenteuer spielt in Michelles Leben vor allem die Familie eine wichtige Rolle. Sie ist stolze Mutter von drei Kindern und seit Kurzem auch Großmutter des kleinen Cesare, der von ihrer Tochter Aurora stammt. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere und der vielen Bewunderer in der Männerwelt betont die Moderatorin häufig, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Ihr humorvoller Umgang mit dem Leben – egal ob im Fernsehen, bei Interviews oder privat – macht Michelle Hunziker für viele Fans so sympathisch. Immer wieder betont sie, dass sie sich nicht unter Druck setzen wolle und lieber auf den richtigen Moment wartet – und bis dahin einfach das Leben genießt.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Moderatorin Michelle Hunziker

Anzeige Anzeige

CLAUDIO MANGIAROTTI / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern und Enkelsohn Cesare im September 2024

Anzeige Anzeige