Prinz William möchte Meghan als König den Titel entziehen

Prinz William (42) soll entschlossen sein, Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) ihre HRH-Titel zu entziehen, wenn er eines Tages den britischen Thron besteigt. Anlass für diesen Schritt sei Page Six zufolge die kürzliche Verwendung des royalen Titels durch Meghan in Verbindung mit ihrem neuen Lifestyle-Label "As Ever". Im Zusammenhang mit einem Geschenkkorb, in dem Meghan selbstgemachte Erdbeersoße an die Podcasterin Jamie Kern Lima schickte, war eine Karte beigelegt, die mit "Mit den besten Grüßen von HRH The Duchess of Sussex" unterschrieben war. Die Szene wurde im Podcast von Jamie Kern Lima öffentlich gemacht und sorgte offensichtlich für Wirbel innerhalb der königlichen Familie.

Insider berichteten dem Daily Beast, Prinz William sehe die Verwendung des HRH-Titels – "Her Royal Highness" (dt. "Ihre Königliche Hoheit") – durch Meghan in einem kommerziellen Kontext als eindeutigen Verstoß gegen die Vereinbarungen mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). William empfinde großen Groll gegenüber Harry und Meghan und sehe in deren Auftreten einen Verrat an der königlichen Familie. Ein Freund von Prinz William behauptete, dass der Thronfolger Charles (76) Schwäche vorwerfe und sicherstellen wolle, dass mit seinem eigenen Antritt als König endgültig Schluss mit jeglicher Titelvermarktung sei. Auf der Gegenseite dementierte eine Quelle aus Meghans Umfeld, dass sie gegen Abmachungen verstoßen habe. "Das war ein persönliches Geschenk", stellte sie laut Daily Beast klar.

Seit ihrem Rücktritt als Senior Royals im Jahr 2020 haben Meghan und Harry den Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegt, wo sie mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) ein zurückgezogenes und promifreundliches Leben führen. Meghan konzentriert sich derzeit auf ihre Projekte für Netflix und ihre Lifestyle-Marke "As Ever", die mit Produkten wie Fruchtaufstrichen und Keksmischungen für Schlagzeilen sorgt. Trotz der anhaltenden Kritik an der Vermarktung ihrer royalen Vergangenheit feierte Meghan mit der Netflix-Serie "With Love, Meghan" Erfolge – die Show wurde kürzlich um eine weitere Staffel verlängert. Das Verhältnis zu ihrer Familie im Vereinigten Königreich bleibt hingegen angespannt und weiterhin von gegenseitigen Vorwürfen geprägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige