So denkt Netflix-Chef über Prinz Harry und Meghans Zukunft

Für Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) ist wohl noch lange nicht Schluss! Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass der Vertrag, den das Paar mit Netflix hat und der im nächsten Jahr ausläuft, nicht verlängert wird. Nun äußert sich Ted Sarandos, der Co-Chef der Streamingplattform, zu den Gerüchten. "Die Dokumentation, die wir über die beiden gemacht haben, ist immer noch eine der meistgesehenen Dokumentationen aller Zeiten auf Netflix und riesig, besonders in Großbritannien, wo die Leute einfach alles über sie verschlingen", erklärt er gegenüber Forbes und fügt hinzu: "Sie sind umstritten, aber das ist normalerweise eine gute Sache." Teds Meinung nach seien die Sussexes "großartig darin, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zudem halte er sie für "sehr starke Geschichtenerzähler": "Man kann sie lieben oder hassen, aber man schaut zu."

Kurz zuvor hatte laut Mirror auch Bela Bajaria, die Content-Chefin der Streamingplattform, über die Wahl-Amerikaner gesprochen. Auf einer Veranstaltung, auf der die kommenden Projekte von Netflix angekündigt wurden, soll sie preisgegeben haben, dass Harry und Meghan derzeit an einigen Projekten arbeiten: "Oh, woran arbeiten sie? Sie haben tatsächlich eine ganze Reihe von Projekten in der Entwicklung. Sie haben ein paar ungeskriptete Sachen, an denen sie mit Brandon [Rigg] arbeiten. Und sie haben einen Haufen Entwicklungsprojekte, sie haben einen Film in der Entwicklung, eine Serie, an der sie arbeiten." Die Projekte befänden sich jedoch alle noch in einem sehr frühen Stadium.

Es scheint also so, als müssten sich die zweifachen Eltern erst einmal keine Sorgen um ihre berufliche Zukunft machen. Dennoch sollen sie wohl derzeit daran arbeiten, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Wie einige Medien berichten, sollen sie sich dafür mit britischen PR-Experten zusammengetan haben und mit ihnen an einem geheimen Projekt arbeiten. Dabei soll es sich angeblich um eine Wellnessmarke handeln, die das Paar in den letzten Monaten entwickelt hat. Gegenüber Telegraph sollen einige Berater bereits das Release-Datum ausgeplaudert haben: Demnach wird das Produkt wohl in diesem Herbst gelauncht.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

