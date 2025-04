Herzogin Meghan hätte Prinzessin Diana gerne kennengelernt

Herzogin Meghan (43) hat in ihrem allerersten Podcast-Interview sehr persönliche Worte über Prinzessin Diana (✝36) gefunden. In der aktuellen Folge der "The Jamie Kern Lima Show", die am 28. April ausgestrahlt wurde, offenbarte die Herzogin von Sussex, dass sie gerne die verstorbene Mutter ihres Ehemannes kennengelernt hätte. Die Gastgeberin erinnerte dabei an ein Statement von Prinz Harry (40), der im Gespräch mit der Öffentlichkeit betont hatte, wie sehr Meghan ihn an Diana erinnere: "Sie hat das gleiche Mitgefühl, die gleiche Empathie, die gleiche Zuversicht. Sie strahlt eine ganz besondere Wärme aus." Meghan, die darauf angesprochen wurde, erwiderte schlicht: "Es ist wunderschön. Ich wünschte, ich hätte sie getroffen."

Auch wenn Meghan nie die Chance hatte, Diana persönlich zu begegnen, spürt sie deren Einfluss und stellt sicher, dass die Erinnerung an sie im Familienalltag präsent bleibt. Beispielsweise ist der Verlobungsring der Herzogin auch mit Diamanten von Diana besetzt – ein bewusstes Zeichen der Verbundenheit. Im Schlafzimmer von Archie, dem gemeinsamen Sohn mit Harry, hängt zudem ein Foto ihrer Oma, um auch die jüngere Generation an sie zu erinnern. In seiner Biografie "Spare" erzählte Harry, wie er und Meghan sich zum ersten Mal am Geburtstag von Diana austauschten, was ihm als ein "bizarres und zugleich wundervolles" Schicksal erschien. 2022 besuchten beide zudem gemeinsam das Grab von Diana auf dem Anwesen der Spencers. Harry beschrieb diesen Moment als besonders bewegend: "Endlich brachte ich das Mädchen meiner Träume nach Hause, um sie meiner Mutter vorzustellen."

Die Parallelen zwischen Meghan und Diana waren in den vergangenen Jahren immer wieder Thema, auch in vorherigen Interviews und Dokumentationen. Harry schwärmte in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" bereits öffentlich von den Ähnlichkeiten zwischen seiner Frau und seiner Mutter: Neben Mitgefühl und Empathie sei vor allem ihre Warmherzigkeit unverkennbar. Für Meghan ist das Band zu Diana aber längst auch ein emotionales Erbe: Oft sprechen Freunde aus dem Umfeld davon, wie sehr sie sich als Schwiegertochter und Mutter bemüht, deren Andenken lebendig zu halten. Im privaten Kreis soll Meghan immer wieder betonen, dass sie hofft, Diana hätte sie gemocht – und sie gibt ihrem Mann so das Gefühl, auch ein Stück seiner Mutter an seiner Seite zu wissen.

Getty Images Collage: Prinzessin Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

