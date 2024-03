Nach Ehe-Aus: Chris Appleton mit neuem Lover auf Stranddate!

Chris Appleton (40) und seine neue Flamme lassen nichts anbrennen! Der Promi-Friseur hatte erst im November die Trennung von Schauspieler Lukas Gage (28) bekanntgegeben und offiziell die Scheidung eingereicht. Doch lange hat der Beau seinem Ex nicht nachgetrauert: Derzeit soll er schon mit dem nächsten Mann anbandeln. Mit Federico Debernardi soll er bereits auf mehreren Dates gewesen sein – und auf einem ihrer Dates werden die Turteltauben nun gesichtet. TMZ liegen Bilder vor, die die frisch Verliebten beim Badespaß zeigen. Darauf genießen der Friseur von Kim Kardashian (43) und der Harvard-Absolvent das sonnige Wetter am Strand von Santa Monica. Nicht nur das Planschen im Meer sorgt dabei für Erfrischung, sondern auch der Genuss eines Eises am Stiel.

Erst vor wenigen Tagen kamen die Dating-Neuigkeiten um Chris ans Licht. "Chris hat sich nach der Scheidung von Lukas wieder verabredet", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Und obwohl die Romanze der beiden Männer noch sehr frisch sei, soll Chris laut der Quelle "extrem glücklich darüber sein, wie es gerade ist". Nach dem Trubel mit seinem Ex-Mann scheint Chris in dem Kunsthändler eine erfrischende Abwechslung gefunden zu haben.

Mit dem "The White Lotus"-Darsteller war derHairstylist gerade einmal sechs Monate lang verheiratet, bevor er die Scheidung einreichte. Die genauen Gründe für das Ehe-Aus sind nicht bekannt. Aus den Dokumenten, die TMZ vorlagen, ging lediglich hervor, dass Chris "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund angegeben hatte. Wie eine Quelle gegenüber dem Onlineportal preisgegeben hatte, soll die Entscheidung des Promi-Friseurs dabei nicht überstürzt gewesen sein. Im Gegenteil – laut dem Insider habe er wohl alles versucht, um die Ehe aufrechtzuerhalten.

Anzeige

Instagram / federicocd Federico, Freund von Chris Appleton

Anzeige

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de