Einigung: Lukas Gage und Chris Appletons Scheidung ist durch

Die Scheidung von Chris Appleton (40) und Lukas Gage (29) ist offiziell durch! Nach nur rund sieben Monaten Ehe reichte der Stylist die Scheidung von dem Schauspieler ein – und nannte "unüberbrückbare Differenzen" als den Scheidungsgrund. Nun sollen die zwei zu einer schriftlichen Vereinbarung gekommen sein! Auf einen Ehegattenunterhalt wollen Chris und Lukas verzichten, wie laut People aus den offiziellen Dokumenten hervorgeht. Zudem sollen die beiden nach der Hochzeit nachträglich einen Ehevertrag unterschrieben haben.

Die beiden hatten sich vor rund einem Jahr nach nur zwei Monaten Beziehung klammheimlich in Las Vegas das Jawort gegeben. Anfang des Jahres verriet Lukas in einer Episode von "Watch What Happens Live With Andy Cohen", wie es zu der Blitzheirat kam: Er habe zu dem Zeitpunkt an einer "manischen Episode" gelitten! "Ich weiß nicht genau, was mir durch den Kopf ging. Aber wir leben und wir lernen. Ich bin ein wenig impulsiv. Aber das war wahrscheinlich eines der verrücktesten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Ich werde wahrscheinlich noch sechs weitere Ehen haben", berichtete der "White Lotus"-Star.

Mit der Entscheidung, sich scheiden zu lassen, scheinen beide Ex-Partner zufrieden zu sein – zumindest ließen sich beide unmittelbar nach den Scheidungs-News ohne Ring in der Öffentlichkeit blicken. Das Paar soll während seiner Ehe mit vielen Streitereien zu kämpfen gehabt haben. "Chris und Lukas haben sich in letzter Zeit nicht gut verstanden und die Dinge liefen nicht gut zwischen ihnen", berichtete ein Insider, laut ET, kurz nachdem die beiden die Scheidung eingereicht hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton und Lukas Gage mit Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Gage, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, wir werden bald noch mehr über die Scheidung von Lukas und Chris erfahren? Nein, ich denke, das bleibt privat! Ja, mich würde es schon interessieren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de