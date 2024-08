Chrishell Stause, G Flip & Co. machen Griechenland unsicher

Chrishell Stause (43), G Flip und Chris Appleton (41) genießen derzeit eine Auszeit in Griechenland. Auf Instagram lässt die Selling Sunset-Bekanntheit ihre Fans an dem luxuriösen Urlaub auf Mykonos teilhaben: Auf einem Schnappschuss posiert das Trio in Bademode für die Kamera. Sonnige Strände und türkisblaues Wasser rahmen die Szenerie ein, während die drei alles daran setzen, ihre durchtrainierten Körper zur Schau zu stellen. "Der magischste Ort zum Verweilen auf Mykonos! Ich habe seit Tagen nicht aufgehört zu lachen – danke für eine unvergessliche Kernerinnerung", schwärmt Chrishell dazu.

Bei den Fans kommen vor allem die durchtrainierten Bodys der TV-Bekanntheit, des Musiktalents und des Star-Friseurs gut an. "Das heißeste Paar der Welt!", "Hat sonst noch jemand G Flips heißen Körper bemerkt?" oder "Das ist zu heiß für ein Foto", lauten nur einige der begeisterten Nachrichten in der Kommentarspalte. G Flip lässt es sich dabei auch nicht nehmen, einen Kommentar unter dem Beitrag zu hinterlassen: "Zeit mit den besten Menschen!"

Das Privatleben von Chrishell und G Flip steht oft im Fokus der Presse – vor allem, seit sie ihre Romanze öffentlich gemacht haben. Nach ihrer unschönen Trennung von Justin Hartley (47) hat die Immobilienmaklerin in dem Musiktalent eine neue Liebe gefunden und scheint nun glücklicher denn je. Seit Mai 2023 gehen die beiden als Eheleute durchs Leben. Wie verliebt sie ineinander sind, machen sie regelmäßig auf Social Media und Red-Carpet-Events deutlich. Chris zählt zu ihrem engen Freundeskreis. Mit ihrem gemeinsamen Urlaub beweisen die drei, dass Freundschaft und Liebe die perfekte Mischung für unvergessliche Momente sind.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und Chris Appleton im August 2024

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei den Glaad Awards 2024

Wie gefallen euch die Urlaubsgrüße von Chrishell, G Flip und Chris? Sie sehen einfach umwerfend aus! Na ja, auf mich wirkt das irgendwie gestellt. Ergebnis anzeigen



