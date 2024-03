"Manische Episode": Lukas Gage über Ehe mit Chris Appleton!

In einer Folge der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" verrät Lukas Gage (28), dass er aufgrund einer "manischen Episode" nach nur zwei Monaten Beziehung seinen heutigen Ex-Partner Chris Appleton (40) geheiratet hat. Als der Host Andy Cohen (55) den "White Lotus"-Star nach den Gründen für dessen impulsive Entscheidung fragt, gibt er zu: "Ich weiß nicht genau, was mir durch den Kopf ging. Aber wir leben und wir lernen." Außerdem fügt er hinzu: "Ich bin ein wenig impulsiv. Aber das war wahrscheinlich eines der verrücktesten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Ich werde wahrscheinlich noch sechs weitere Ehen haben."

Die Romanze zwischen dem Schauspieler und dem 40-jährigen Promi-Hairstylisten fand ihren Höhepunkt mit einer Hochzeit in Las Vegas. Doch wie ET nur wenige Monate darauf berichtete, reichte Chris die Scheidung ein. Während seines Auftritts in der Talkshow entschuldigt sich Lukas unter anderem bei Sängerin Shania Twain (58), die bei seiner Hochzeit aufgetreten war: Ihm tue es leid, dass er "ihre Zeit verschwendet hat". Außerdem richtet er das Wort an Realitystar Kim Kardashian (43), die die Hochzeit ermöglicht hatte: "Tut mir leid, Kim und Shania", sagt der Schauspieler. Des Weiteren deutet er an, er könne aufgrund einer unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung keine weiteren Details preisgeben.

Zwar läuft es in seinem Privatleben nicht gut, in Sachen Karriere dafür umso besser: Lukas Gage wurde durch sein Mitwirken an den Serien "The White Lotus" und Euphoria bekannt und konnte seitdem viele weitere Rollen an Land ziehen. Im Jahr 2020 veröffentlichte der 28-Jährige einen Clip eines Vorsprechens, in welchem sich ein Castingdirektor über das Apartment des Newcomer-Schauspielers lustig machte – dieses Video sorgte jedoch für einen Aufschrei der Empörung in Hollywood und verhalf Lukas zu neuem Ruhm. Im Moment ist der Schauspieler in Jake Gyllenhaals (43) neuem Film "Road House" zu sehen, einem Remake des gleichnamigen Films mit Patrick Swayze (✝57).

Getty Images Lukas Gage bei der Premiere von "Fargo", November 2023

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton

