Fotos: Mit diesem TV-Star planscht Chris Appleton im Meer

Chris Appleton (41) wurde am Freitag in Miami in bester Gesellschaft gesichtet! Der Star-Hairstylist gönnte sich während der Art Basel eine wohlverdiente Pause – und das in Begleitung vom ehemalige US-Bachelorette-Kandidat Tyler Cameron (31). Chris präsentierte sich in modischen grünen Badeshorts und mit stahlharten Bauchmuskeln, während Tyler in klassischer schwarzer Badehose eine ebenso gute Figur machte. Die beiden genossen die Sonne, sprangen ausgelassen ins Wasser und zeigten sich bestens gelaunt, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu erkennen ist.

Für Chris war 2024 ein Jahr der Neuausrichtung. Der Stylist, der regelmäßig für A-Lister wie Jennifer Lopez (55) arbeitet, ließ sich im Juni offiziell von "The White Lotus"-Darsteller Lukas Gage (29) scheiden. Ihre Ehe, die leider nur sechs Monate hielt, wurde in Las Vegas gefeiert – mit keiner geringeren als TV-Ikone Kim Kardashian (44) als Traurednerin. Die Zeremonie, bei der Shania Twain (59) ihren Hit "You're Still The One" zum Besten gab, fand im kleinen Kreis statt und wurde sogar in einer Folge von The Kardashians für die Ewigkeit festgehalten.

Bei Chris' Kumpel Tyler hingegen scheint es in Liebesdingen aktuell rundzulaufen. Der Realitystar verriet erst kürzlich, dass er wieder in festen Händen ist. Im Gespräch mit E! News erklärte Chris, warum er die Beziehung zu seiner Tate Madden zunächst aus der Öffentlichkeit heraushielt. "Ich bin schon lange in diesem Business. Die Leute neigen dazu, alles zu kritisieren und zu beurteilen. Ich habe gelernt, damit umzugehen, aber nicht jeder ist daran gewöhnt", teilte Tyler offen mit. Er betonte, ihm sei es wichtig gewesen, ihre Liebe erst dann öffentlich zu machen, als beide sich bereit dafür fühlten.

