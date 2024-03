"Baywatch"-Star Kelly Slater und Kalani Miller werden Eltern

Was für eine Überraschung – der Baywatch-Star wird Papa! Nach 16 Jahren Beziehung erwartet der Profisurfer Kelly Slater (52), der in der Kultserie Jimmy Slade spielte, mit seiner Partnerin Kalani Miller ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram verkündeten sie am Dienstag via Reel die Schwangerschaft der 36-Jährigen. In dem Schwarz-Weiß Video laufen sie Hand in Hand in Richtung Meer und präsentieren den Babybauch in einer ästhetischen Szenerie im Meer. Untermalt wird das Ganze von dem Song "The Three Of Us" von Ben Harper. Für die werdenden Eltern stand die Familienplanung schon seit dem Beginn ihrer Beziehung im Raum – Kelly und seine Liebste wünschen sich mindestens ein gemeinsames Kind. "Ich stamme aus einer vierköpfigen Familie. Er kommt aus einer Familie mit drei Kindern", erzählte Kalani in der Show "In Depth with Graham Bensinger".

Auf die Frage hin, ob Kelly seine Profisportler-Karriere an den Nagel hängen würde, wirkte die Content-Creatorin noch unsicher. "Ich weiß es nicht, aber es wäre interessant zu sehen, wie er versucht, beides zu meistern – das heißt seinen Ehrgeiz beiseitezulegen und ein Baby zu priorisieren", erklärte sie in einem YouTube-Interview aus dem Jahr 2019. Die beiden lernten sich 2006 während der Action-Sports-Retailer-Messe in San Diego kennen. "Ich erinnere mich genau daran, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, und es war, als ob die Zeit wirklich stehen geblieben wäre", schwärmte Kalani.

Die Fans der beiden schienen auf jeden Fall überglücklich. In den Kommentaren wurden die Surfer-Enthusiasten mit Glückwünschen und Komplimenten überhäuft. "Ich könnte nicht glücklicher sein! Kalani, du wirst eine tolle Mama sein!", schrieb ein User. Ein anderer Fan schrieb: "Es ist an der Zeit, dass er endlich ein paar Nachkommen produziert!" Tatsächlich hat der Profi-Surfer schon eine Tochter, Taylor Slater. Die 27-Jährige stammt aus Kellys vorheriger Beziehung mit Tamara Mitchell.

Kelly Slater, Surfer

Kelly Slater und Kalani Miller

