Ewan McGregor schwärmt von Intimitätskoordinatoren am Set!

Obwohl Ewan McGregor (52) und Mary Elizabeth Winstead (39) seit Jahren verheiratet sind, nahmen die Schauspieler am Set ihrer gemeinsamen Serie "Ein Gentleman in Moskau" für eine Sexszene einen Intimitätskoordinator in Anspruch. Diese tragen während des Drehs Sorge für die Sicherheit der Beteiligten – kein Darsteller soll sich vor der Kamera unter Druck gesetzt fühlen, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Warum dieser Job eine Errungenschaft beim Filmdreh ist – auch für Ehepartner – erklärt er im Gespräch mit Radio Times. "Es ist immer noch notwendig, weil es auch um die Crew geht", stellt die Star Wars-Bekanntheit klar und fügt hinzu: "Es ist einfach seltsam, vor Leuten nackt zu sein, es ist seltsam, vor der Kamera intim zu sein."

Spätestens seit seine Töchter Esther und Clara auch Schauspielerinnen sind, ist die Relevanz von Intimitätskoordinatoren eines seiner Herzensthemen geworden. Ewan berichtet: "Wenn ein älterer, berühmter Regisseur zu einer 22-Jährigen sagt: 'Ich möchte, dass du in dieser Szene nackt bist', könnte diese Schauspielerin denken: 'Oh, mein Gott, ich muss das tun, meine Karriere könnte davon abhängen.'" Später könnte sie jedoch diese Entscheidung bereuen, wenn eigentlich gar keine Nacktszene von Nöten gewesen wäre. Es sei jedoch schwierig, in solchen Situationen den eigenen Willen durchzusetzen, wenn ein derartiges Machtgefälle am Set besteht. "Jetzt gibt es jemanden, mit dem sie sprechen kann, dessen Karriere nicht auf den Schultern dieser Person ruht", freut er sich.

Ewan und Mary sind seit rund sieben Jahren ein Paar. 2021 bekamen sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs, die kleine Anouk, und im Jahr darauf gaben sie sich das Jawort. Was ihr Privatleben angeht, halten die beiden sich jedoch sehr bedeckt. "Sie sind ein bezauberndes Paar. Sie sind sehr zurückhaltend und mögen ihr Leben in den Canyons. Sie wandern oft und gehen an den Strand", berichtet ein Insider laut People.

Getty Images Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead im März 2022 in Los Angeles

Getty Images Ewan McGregor, Schauspieler

