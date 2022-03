Star Wars-Fans dürfte dieser Trailer in absolute Ekstase versetzen! Ewan McGregor (50) wurde als Obi-Wan Kenobi, einer der Hauptcharaktere der legendären Filmreihe rund um Luke Skywalker, Darth Vader und Co., weltweit berühmt und begeisterte ein Millionenpublikum. Schon bald dürfen Fans sich auf eine ganze Serie rund um den beliebten Jedi-Ritter freuen – nun gab es den ersten Teaser zur Serie!

Am Mittwoch erschien auf YouTube ein erster Trailer für die neue Serie "Obi-Wan Kenobi", die ab dem 25. Mai auf Disney+ laufen wird. Ewan wird darin wieder den Jedi-Meister verkörpern – der Teaser verspricht eine Menge Action. Die Fans waren völlig aus dem Häuschen. "Dieser Trailer ist besser als die gesamte Trilogie zusammen!", schwärmte unter anderem ein begeisterter Fan.

Erst im April vergangenen Jahres hatte Ewan im Interview mit The Hollywood Reporter verraten, wie beeindruckend die Produktion der Serie war: "Sie projizieren [die virtuellen Hintergründe] auf diesen massiven LED-Bildschirm. Wenn du also in einer Wüste bist, stehst du mitten in einer Wüste. Wenn du im Schnee bist, bist du von Schnee umgeben. Und wenn du im Cockpit von einem Starfighter bist, bist du im Weltraum."

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Hayden Christensen und Ewan McGregor in "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith"

Anzeige

Getty Images Ewan McGregor im September 2021 in Los Angeles

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ewan McGregor und Ray Park in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de