Ewan McGregor (50) kehrt als Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi zurück! Im August 2019 wurde bekannt gegeben, dass der Padawan von Qui-Gon Jinn (Liam Neeson, 69) seine eigene Serie bekommen wird. Anfang März wurde auch endlich der erste Teaser-Trailer zu der Disney Plus-Produktion veröffentlicht. Bei den Fans kamen die Einblicke in das Star Wars-Universum bestens an. So schrieb eine Vielzahl an Usern unter dem YouTube-Video, wie begeistert sie von dem Trailer seien. "Ich hatte Gänsehaut, als die Musik einsetzte. Ich bin so gehypt auf die Serie" oder "Das sieht genau nach dem Inhalt aus, den ich mir von ‘Star Wars’ immer gewünscht habe", lauteten nur einige Kommentare.

