Ewan McGregor feiert Theaterbühnen-Comeback in London

Der Filmstar Ewan McGregor (53) kehrt nach 17 Jahren erstmals auf die Londoner Theaterbühne zurück. Ab dem 17. April 2025 wird er im Wyndham's Theatre in dem Stück "Der Baumeister" auftreten, einer vielversprechenden neuen Adaption des Dramas von Henrik Ibsen durch die amerikanische Dramatikerin Lila Raicek. Unter der Regie von Michael Grandage spielt Ewan die Hauptrolle des Architekten Halvard Solness.

In einem Interview mit der BBC äußerte der 53-Jährige, dass dies die längste Zeit sei, die er nicht auf der Bühne gestanden habe, und dass er das Theater sehr vermisse. "Die lustige Geschichte ist, dass ich gerade Ibsens 'Der Baumeister' zum Vergnügen gelesen hatte – ein außergewöhnliches Stück", sagte er. "Da meldete sich Michael aus dem Nichts, und ich erwähnte, wie sehr ich zurück auf die Bühne wollte." Die neue Inszenierung von Lila Raicek bietet eine frische Perspektive auf das klassische Drama, in dem Ewan die Rolle des Halvard Solness übernehmen wird. Der Baumeister Solness ist ein gefeierter Architekt in einer kleinen norwegischen Stadt, der aus Angst, von einem jüngeren Rivalen übertroffen zu werden, langsam dem Wahnsinn verfällt. Die Voraufführungen beginnen am 17. April, die Vorstellungen laufen bis zum 12. Juli 2025 im Wyndham's Theatre.

Ewan und Michael haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderem bei den Inszenierungen von "Othello" und "Guys and Dolls" im Donmar Warehouse, wo Michael früher als künstlerischer Leiter tätig war. Die erneute Zusammenarbeit der beiden verspricht ein Highlight der kommenden Theatersaison zu werden. Ewan betonte, wie wichtig ihm das Theater sei: "Das Theater lehrt einen so viel über die Schauspielerei, das Publikum lehrt einen. Was funktioniert und was nicht. Es ist sehr gut für die Seele", erklärte er gegenüber der BBC. Besonders schätzt er die Routine und das Live-Erlebnis: "Ich liebe es, morgens aufzuwachen mit dem Tag, der auf dieses Event hinarbeitet – dieses elektrische Erlebnis. Die Kraft des Geschichtenerzählens." Neben seiner erfolgreichen Filmkarriere, unter anderem in "Trainspotting" und als Obi-Wan Kenobi in Star Wars, zieht es Ewan immer wieder zurück auf die Bühne, wo er seine Wurzeln als Schauspieler sieht.

Getty Images Ewan McGregor, Schauspieler

Collection Christophel / ActionPress Hayden Christensen und Ewan McGregor in "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith"

