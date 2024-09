Familienmoment: Ewan McGregor bekommt Stern auf Walk of Fame

Ewan McGregor (53) hat einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht! Der Star Wars-Schauspieler durfte am 12. September seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllen. Bei dieser besonderen Zeremonie hatte er sogar seine Frau Mary Elizabeth Winstead (39) und vier seiner fünf Kinder dabei. Während des Events bedankte sich Ewan bei allen Anwesenden: "Ich möchte euch allen danken, dass ihr heute gekommen seid. Ich hatte keine Ahnung, wie es sich anfühlen würde oder was es bedeuten würde, aber es bedeutet mir sehr viel und es fühlt sich sehr, sehr schön an."

In seiner Ansprache richtete Ewan auch besondere Grüße an seine Familie. Seine Tochter Esther konnte aufgrund von Dreharbeiten für die Serie "We Were Liars" nicht anwesend sein, aber er erklärte, dass er sowohl auf sie als auch auf seine älteste Tochter Clara stolz sei, da beide in seine schauspielerischen Fußstapfen getreten sind. Auch seine anderen Kinder bekamen Lob. "Meine beiden anderen Töchter, die keine Schauspielerinnen sind, sind hier: Anouk, die noch zu jung ist, um eine zu sein, ist ein erstaunliches menschliches Wesen. Ich weiß nicht, was aus dir werden wird, aber wir werden es herausfinden", schwärmte Ewan.

Insgesamt hat der 53-Jährige fünf Kinder. Mit seiner Ex-Frau Eve Mavrakis teilt er die Töchter Clara, Jamyan, Esther und Anouk. Seinen dreijährigen Sohn Laurie bekam er im Jahr 2020 zusammen mit seiner jetzigen Frau Mary. Die Beziehung der beiden Schauspieler begann vor einigen Jahren nach Ewans Trennung von Eve, mit der er über 20 Jahre verheiratet war. Ewan und Mary Elizabeth teilen nicht nur eine gemeinsame berufliche Leidenschaft, sondern auch eine tiefe Verbundenheit, die in ihren seltenen öffentlichen Auftritten immer wieder sichtbar wird. Der Hollywood Walk of Fame war eine perfekte Gelegenheit, um diese enge familiäre Bindung zu zeigen und einen weiteren Meilenstein in Ewans beeindruckender Karriere zu feiern.

Getty Images Ewan McGregor mit seinem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Getty Images Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead im März 2022 in Los Angeles

