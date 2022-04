Ewan McGregor (51) und Mary Elizabeth Winstead (37) haben angeblich große Pläne! Der Star Wars-Star und die "Kate"-Hauptdarstellerin gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Juni 2021 wurde dann sogar bekannt, dass die beiden Schauspieler still und heimlich einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen durften. Planen Ewan und Mary jetzt etwa zudem ihre Hochzeit? Das behauptete nun jedenfalls ein Insider...

Wie Page Six erfahren haben will, sollen Ewan und Mary bald den Bund der Ehe eingehen wollen – und zwar noch in dieser Woche: Laut eines Insiders soll die Trauung am Freitag in Los Angeles stattfinden. "Sie sind verliebter denn je – und die Tatsache, dass sie im vergangenen Jahr ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben, hat ihre Bindung zueinander noch weiter verstärkt", berichtete die anonyme Quelle weiter. Weder Ewan noch Mary bestätigten die Hochzeit bislang allerdings.

Sowohl für Ewan als auch für Mary wäre es nicht die erste Ehe. Der 51-Jährige war von 1995 bis 2018 mit der Szenenbildnerin Eve Mavrakis verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder mit ihr. Mary ging 2010 mit dem Filmemacher Riley Stearns den Bund der Ehe ein – das Paar ließ sich jedoch 2017 wieder scheiden.

Getty Images Ewan McGregor, Schauspieler

Getty Images Mary Elizabeth Winstead im April 2018 in New York City

Getty Images Ewan McGregor im September 2021 in Los Angeles

