Sechs am Tag: So schlimm sind Tanja Makarićs Panikattacken

Tanja Makarić (26) lässt ihre Follower an ihrem Privatleben teilhaben. So geht die Freundin von Julian Claßen (30) auch ganz offen mit ihren Panikattacken um, die sie seit Jahren begleiten. Via Instagram gibt sie nun ein Update und berichtet, wie oft sie damit zu kämpfen hat. "In den letzten zehn Tagen habe ich ganz, ganz viele gehabt. Ich würde sagen, fünf, sechs am Tag", gibt sie ehrlich zu. Die Influencerin bekomme Panikattacken sogar im Auto: "Aber erst einmal hatte ich eine so schlimme Attacke, dass ich anhalten musste."

Bei Panikattacken können Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche und starke Angst auftreten. "Meistens dauern die bei mir höchsten zwei Minuten. Danach bin ich immer sehr müde und erschöpft und könnte mich eine Stunde hinlegen", erzählt die Netzbekanntheit weiter. Die ehemalige Schwimmerin lasse sich deswegen auch behandeln: "Ich habe gelernt, dass Panikattacken mir körperlich nichts tun können, dass ich davon nicht sterbe, dass mein Herz nicht explodiert oder meine Lungen. Ich bin in Therapie und lerne damit umzugehen. Beziehungsweise lerne, warum ich die habe, das ist das Wichtigste."

Auch in ihrem Privatleben geht Tanja ganz offen mit ihren Panikattacken um. Deswegen schenkte ihr Julians bester Freund Rafael Neugart einen Kuschelotter, dessen Bauch sich rhythmisch bewegt. "Da ich so schlimm unter den Panikattacken leide, hat er sich so doll Gedanken gemacht und mir so einen zu Weihnachten geschenkt", erzählte die 26-Jährige.

Tanja Makarić, Influencerin

Tanja Makarić

