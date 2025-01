Tanja Makarić und Coupleontour-Nessi haben einen Podcast

Tanja Makarić (27) und Nessi (28) vom ehemaligen YouTube-Duo Coupleontour sind seit einiger Zeit sehr enge Freundinnen. Bald sind sie aber noch mehr als das – sie werden auch Businesspartnerinnen sein. Zusammen veröffentlichen die beiden Influencerinnen einen Podcast unter dem Titel "Girls Girls". Jeden Donnerstag soll eine neue Folge erscheinen – und die werden es laut dem Teaser-Video auf Instagram in sich haben. "Im Mädchenklo bespricht man richtig viele Themen und die werden wir hier für euch besprechen. Damit ihr endlich mal wisst, worüber Frauen im Badezimmer reden", kündigt Nessi verheißungsvoll an.

Das Video gibt einen Vorgeschmack auf emotionale Themen. In einer Folge werden Nessi und Tanja über einen sehr aufwühlenden Augenblick in beider Leben sprechen. "Es gab einen Moment, wo du mir gesagt hast, du kannst nicht mehr. Du hast ganz doll geweint. Dann hast du aufgelegt und ich hatte Angst, wenn du dich jetzt ins Auto setzt, dass dir etwas passiert", erinnert sich die Ex von Inaontour (28) an einen wohl besonders schlimmen Tag im Leben von Tanja. Natürlich nennen die beiden Beauties noch keine konkreten Namen – stattdessen ist das Blubbern von Seifenblasen zu hören. Doch aus den Aufnahmen geht hervor, dass die beiden wohl auch ihre Liebesleben unter die Lupe nehmen werden.

Und in Sachen Liebe läuft sowohl bei Tanja als auch bei Nessi nicht alles rund im Moment. Vor wenigen Tagen verriet ein Insider, dass die geheime Beziehung zwischen Tanja und Influencer Stefano Zarrella (34) aus und vorbei sein soll – dabei haben die beiden ihre angebliche Beziehung nie offiziell bestätigt. Auch Nessi kämpft seit einigen Wochen mit Herzschmerz. Vor wenigen Monaten trennte sie sich von ihrer Partnerin Ina – nach acht langen Jahren zusammen. Während die Brünette immer wieder öffentlich über den Schmerz der Trennung im Netz berichtete, scheint Ina mit der Sache abgeschlossen zu haben. Sie ist bereits wieder vergeben.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour und Tanja Makarić, Influencerinnen

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

