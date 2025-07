Tanja Makarić durchlebt die schwierigste Zeit ihres Lebens

Tanja Makarić (28), die vielen als Social-Media-Star und ehemalige Schwimmerin bekannt ist, durchlebt derzeit eine äußerst schwierige Phase in ihrem Leben. In ihrer Instagram-Story teilte sie ihre Gefühle mit ihren Followern in einem emotionalen schwarz-weißen Video. Zu sehen ist, wie sie nachdenklich in ein Heft schreibt und sich offenbar auf eine bevorstehende Therapiesitzung vorbereitet. Zu dem Beitrag, in dem sie offen ihre Lage beschreibt, schreibt sie: "Momentan habe ich eine der schwierigsten Zeiten, die ich in meinem Leben je erleben musste. Ich bin nicht gerne die, die vor der Kamera weint. Aber die Zeit gerade in meinem Leben ist sehr schwer. Und genug für 50 Leben."

Neben ihren klaren Worten gab Tanja auch Einblicke in ihre Bewältigungsstrategien. Sie erklärte, dass sie das Tagebuch für eine "ganz besondere Person" schreibe, ohne weitere Details preiszugeben. In ihrem Video unterstrich sie, wie wichtig ihr diese schriftliche Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen momentan sei. Das Heft, das sie beständig füllt, scheint dabei ein wichtiger Begleiter zu sein. Sie zeigte sich auch offen in der Auseinandersetzung mit sich selbst und erwähnte, dass sie sich in Therapie befinde, um diese schlimme Zeit durchstehen zu können.

Privat war Tanja Makarić in der Vergangenheit immer wieder ein Vorbild, das für Stärke und Authentizität steht. Sie nutzt ihre Plattform, um nicht nur ihre sportlichen und persönlichen Erfolge, sondern auch die Herausforderungen ihres Lebens zu teilen. Besonders in Momenten wie diesen wird deutlich, wie nahbar sie für ihre Community ist. Ihre Offenheit, sich in schwierigen Zeiten mitzuteilen, hat ihr viele Unterstützer gebracht, die mit Zuspruch und Trost auf ihre aktuelle Lage reagieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im August 2024

Anzeige