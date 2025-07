Stalker-Enthüllung: Spielte Tanja Makarić auf Sex-Video an?

Tanja Makarić (28) hat in einer umfangreichen Instagram-Story offenbar über ein derzeit kursierendes Sex-Video gesprochen. Die Influencerin und ehemalige Leistungsschwimmerin deutete an, dass sie mit diesem Material jahrelang von einem Stalker erpresst worden sei. Gleichzeitig zeigte sich Tanja erschüttert darüber, dass sie in den sozialen Medien nun mit Hasskommentaren und Beschuldigungen konfrontiert wird. Sie beteuerte: "Ich bin froh, dass es mir passiert ist. Ich wünschte selbstverständlich, es wäre nicht passiert, aber ich sage euch eine Sache, es hätte keiner ausgehalten [...]".

In ihren Storys scheint sie indirekt die Existenz des Videos zu bestätigen. Die Beziehung zu dem bekannten Fußballprofi, der ebenfalls in der Aufnahme zu sehen sein soll, liege allerdings viele Jahre zurück. Tanja betonte, dass das Material ohne ihr Einverständnis veröffentlicht worden sei und sprach von einem massiven Eingriff in ihre Privatsphäre. Gerüchten zufolge handelt es sich bei dem Fußballprofi um Leon Bailey, der aktuell bei Aston Villa spielt und mittlerweile verheiratet ist. Ob das Material wirklich ihn zeigt, ist nicht bekannt. Zudem ist unklar, wie alt das Video tatsächlich ist, es soll einige Jahre zurückliegen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Tanja über die Herausforderungen berichtet, mit denen sie durch Erpressungen und Anfeindungen konfrontiert wird. Besonders seit dem Auftauchen des Videos und der damit verbundenen Spekulationen scheint die Situation eskaliert zu sein. Die Influencerin hat wiederholt zu mehr Respekt und Sensibilität in der digitalen Öffentlichkeit aufgerufen. Sie kämpft seit Jahren mit den Folgen dieser Erpressung, führt aber auch an, dass viele der anonymen Täter sich inzwischen bei ihr entschuldigt hätten. Dennoch bleibt ihr Appell bestehen: "Cybermobbing und Eingriffe in die Privatsphäre dürfen nicht toleriert werden."

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juni 2025

