"Leide so schlimm": Tanja Makarić hat heftige Panikattacken

Tanja Makarić (26) kämpft gegen ihre extreme Angst an. Seitdem sie mit YouTube-Star Julian Claßen (30) zusammen ist, hat sich das Leben der ehemaligen Schwimmerin total gewandelt. Sie steht jetzt selbst extrem im Rampenlicht – doch das hat nicht nur Vorteile! 2022 erzählte die Influencerin, Panikattacken zu haben, weil Fans vor ihrem Haus lauerten. Und auch heute leidet Tanja weiterhin an krassen Angststörungen!

Auf Instagram zeigt sie ihr Weihnachtsgeschenk von Julians bestem Freund Rafael Neugart: Er hat ihr einen Kuschelotter geschenkt, dessen Bauch sich rhythmisch bewegt und leuchtet. Das Spielzeug soll Menschen mit Panikanfällen helfen. "Da ich so schlimm unter den Panikattacken leide, hat er sich so doll Gedanken gemacht und mir so einen zu Weihnachten geschenkt", erzählt Tanja und dankt Raffi für die Aufmerksamkeit.

Im vergangenen Herbst berichtete Tanja, dass ihr Erfolg auf Social Media "Fluch und Segen" zugleich für sie sei. "Ich habe gelernt, dass, wenn ich mein Handy ausmache [...], das wahre Leben außerhalb meines Handys stattfindet", betonte sie. Die 26-Jährige wolle ihre Zeit in vollen Zügen genießen und verstehen, dass das Internet nicht die Realität widerspiegle.

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

Anzeige

ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de