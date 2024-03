"Temptation Island"-Verführerin hatte was mit Vergebenem!

Die diesjährige Staffel Temptation Island startet rasant! Bereits in der ersten Folge wird klar, dass Verführerin Nastasia in der Vergangenheit etwas mit dem Kandidaten Mou hatte. "Es wird spannend", verspricht die 23-Jährige. Mou befindet sich eigentlich seit drei Jahren in einer Beziehung mit Vivien. "Das wird meine Freundin so abfucken", erzählt der 24-Jährige dem Kandidaten Tammo und fügt hinzu: "Wir hatten eine Affäre." Angeblich hätten er und Nastasia sich sogar in Richtung Beziehung bewegt und sich über einen kurzen Zeitraum intensiv kennengelernt.

"Ich mag ihn und vielleicht versuche ich es noch mal, aber es gibt noch einiges zu besprechen", deutet die Verführerin an. Mou fragt Nastasia, wie lange sie sich nicht gesehen hätten, worauf die Kasslerin fragt, ob er den wahren Zeitpunkt oder den gelogenen wissen wolle. Sie deutet an, dass sie sich privat getroffen hätten, während Mou und Vivien bereits zusammen waren. Es sei "auch was passiert, was [Vivien] glaube ich nicht weiß", erzählt sie im Interview. "Ich weiß schon, dass das Vivi stören wird, aber ich mach mir da keine Gedanken. Ich bin ganz locker drauf und schau, was auf mich zukommt", sagt der Göttinger lässig.

Die neue Staffel "Temptation Island" geht in die sechste Runde! Mit dabei ist wieder Moderatorin Lola Weippert (27), die die vier Pärchen während ihrer Zeit in Kroatien begleitet. Schon vor Staffelstart wurde bekannt gegeben, dass Teilnehmer Mou bereits fremdgeküsst haben soll, was einer der Gründe sei, weswegen die beiden an dem Format teilnehmen würden. Die 24-Jährige wurde bereits in vergangenen Beziehungen betrogen und ist seitdem skeptisch.

Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

Nastasia, "Temptation Island"-Verführerin

