Neue Paare: Das sind die "Temptation Island"-Kandidaten!

Diese Pärchen werden schon demnächst ihre Beziehung im TV testen. Ende Februar wurde verkündet, wann es eine neue Staffel von Temptation Island geben wird. Moderatorin Lola Weippert (27) darf ab dem 21. März neue Kandidaten begrüßen. Jetzt ist auch bekannt, welche Turteltauben zu sehen sind! Auf der offiziellen Instagram-Seite wurden Fotos der neuen Paare veröffentlicht. Unter ihnen sind Vivien und Mou aus Göttingen, die seit 2020 gemeinsam durchs Leben gehen. Mou soll kein Kind von Traurigkeit sein – der Teilnehmer soll sogar "fremdgeküsst haben".

Mit dabei sind auch Josh und Nasrin, die seit November 2021 liiert sind. Für dieses Paar ist es nicht der erste Fernsehauftritt – vergangenes Jahr waren die beiden bei Make Love, Fake Love zu sehen. Aktuell führen sie eine Fernbeziehung. Marie und Tammo leben in München und sind seit drei Jahren ein Herz und eine Seele. An Silvester 2022 folgte sogar die Verlobung! Die Letzten im Bunde sind Laura und Phil aus Braunschweig, die am längsten zusammen sind: Stolze acht Jahre gehen sie gemeinsam durchs Leben. Trotz der langjährigen Partnerschaft hätten sie wohl mit "Vertrauensproblemen" zu kämpfen.

Es scheint also spannend zu werden. Die vergangene Staffel von "Temptation Island" hatte für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Der Sohn von Thorsten Legat (55) war seiner Freundin Sarah Liebich vor laufenden Kameras nämlich fremdgegangen: Nico Legat und Verführerin Siria Longo hatten Sex – für Sarah stand danach fest, dass sie und Nico definitiv keine gemeinsame Zukunft haben.

"Temptation Island"-Marie und Tammo

"Temptation Island"-Laura und Phil

