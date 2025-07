Datet Vivien Tzouvaras nach Mou-Trennung schon wieder?

Vivien Tzouvaras und Mou haben nach fünf Jahren ihre Beziehung beendet – das verkündete das einstige Paar beim Wiedersehen der Show Ex on the Beach. Während viele Fans sich fragen, wie es Vivien nach dieser überraschenden Trennung ergeht, gibt die Reality-TV-Darstellerin selbst Entwarnung: "Mir geht es aktuell gut! Ich habe viel Zeit gebraucht, bis zu diesem Punkt. Aber ich merke, dass es mir viel besser geht und ich nach vorne blicken möchte", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Trotz des Liebes-Aus scheint Vivien also positiv gestimmt zu sein.

Natürlich wollten die Fans wissen, ob sie sich schon wieder ins Dating-Leben stürzt. Doch Vivien machte klar, dass sie diesen Schritt noch nicht in Betracht zieht: "Ich date aktuell niemanden. Ich möchte mich erst mal auf mich selbst konzentrieren und den neuen Lebensabschnitt mit meinen Freunden genießen. Wenn es kommt, dann kommt es. Aber jetzt gerade ist es aktuell noch nicht der Fall", so die TV-Bekanntheit weiter. Ihr Fokus liegt derzeit nicht auf der Liebe, sondern auf persönlichem Wachstum und der Aufarbeitung der letzten Jahre.

Die Trennung von Mou, der sich offenbar spontan zu einem Leben in Texas entschloss, gab der Beziehung den letzten Stoß. Laut Vivien hatte er diesen Auswanderungsplan lange nicht offenbart – eine Überraschung, die sie tief verletzte. Die beiden hatten zuvor gemeinsam die Herausforderungen des Formats gemeistert und schienen eine harmonische Partnerschaft zu führen. Doch nun konzentrieren sich beide auf ihre individuellen Wege.

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, Juni 2025

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, Mai 2025

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025