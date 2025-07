EOTB-Mou trennte sich nicht nur wegen USA-Umzug von Vivi

Bei der Reunion der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel verkündeten Mou und Vivi überraschend, dass sie nach rund fünf Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. In der Sendung nannten sie Mous Auswanderungspläne in die USA als Trennungsgrund. Doch wie der Temptation Island-Star Promiflash verriet, sei das nicht der einzige Grund für das Liebes-Aus: "Der Hauptgrund ist auf jeden Fall mein Plan, zu meiner Familie zu gehen. Allerdings gibt es andere Gründe." Genauer geht er auf diese jedoch nicht ein, da er sie "privat halten möchte".

Wie er im Promiflash-Interview weiter verriet, bereue er die Trennung aber keinesfalls. "Also, für mich war die Trennung auf jeden Fall die richtige Entscheidung", betonte er. Jetzt möchte er nach vorne blicken und in den USA ein neues Kapitel aufschlagen. Ein wenig muss er sich jedoch noch gedulden, bis er sich in das große Abenteuer stürzen kann. Auf die Frage, ob er schon einen konkreten Zeitraum für den Umzug hat, entgegnete er: "Das ist ein langer Prozess, der nicht von heute auf morgen passieren wird."

Mous Auswanderungspläne hatten nicht nur die Zuschauer vor den Bildschirmen überrascht: Auch Vivi wurde von ihrem damaligen Freund wohl vor vollendete Tatsachen gestellt. "Er wollte plötzlich nach Texas auswandern und hat vorher nie mit mir darüber gesprochen", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit fassungslos beim großen Wiedersehen der Show. In Mous Richtung feuerte sie hinterher: "Du hast einfach gesagt, du willst dich von mir trennen – obwohl du angeblich noch Gefühle hattest. Und nur weil ich nicht sofort mit nach Texas kommen wollte, hast du alles beendet."

RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Instagram / moumen_kam_naksh Mou, "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / vivienevelinda Vivien Tzouvaras, "Temptation Island"-Teilnehmerin

